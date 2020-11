Český mladík prehral až vo finále. Turnaj v Bratislave ovládol nenasadený hráč

Marterer triumfoval v Bratislave ako tretí Nemec v histórii.

15. nov 2020 o 14:00 TASR

BRATISLAVA. Nemecký tenista Maximilian Marterer sa stal víťazom dvojhry na bratislavskom challengri Peugeot Slovak Open.

Vo finále zdolal českého kvalifikanta Tomáša Macháča po trojsetovej bitke 6:7 (3), 6:2, 7:5 a získal siedmy titul na ATP Challenger Tour, prvý od februára 2018, keď triumfoval vo francúzskom Cherbourgu.

Marterer si z Bratislavy odnáša prémiu 6190 eur pred zdanením a 80 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. Po Michaelovi Berrerovi a Petrovi Gojowczykovi je tretím nemeckým šampiónom v histórii turnaja.

Martererovi v auguste 2018 patrila 45. priečka rebríčka. V súčasnosti je na 242. pozícii. Macháč bude napriek finálovej prehre v pondelok prvýkrát v kariére v elitnej svetovej dvojstovke.

Odvrátil päť setbalov, vyhral set, ale zápas prehral

V prvom sete Macháč i Marterer až do desiateho gemu suverénne vyhrávali svoje podania. Za stavu 5:4 mal Nemec k dispozícii päť brejkbalov a zároveň setbalov, no ani jeden nevyužil. Macháč si vynútil tajbrejk, v ktorom vďaka kvalitnému servisu a dvom minibrejkom slávil úspech.

Marterer sa však rýchlo otriasol a v druhom dejstve na dvorci dominoval. Dvakrát prelomil Macháčovo podanie a vybudoval si rozhodujúci náskok 4:0. Nemec hral rýchlo a agresívne, na jeho konto pribúdal jeden víťazný úder za druhým.

V treťom sete Nemec za stavu 3:3 v Tildenovom geme zobral Macháčovi podanie. Následne síce prvýkrát v priebehu turnaja stratil servis, v koncovke mal však navrch. Za stavu 5:5 opäť získal súperovo podanie a v dvanástom geme premenil vďaka 15. esu hneď prvý mečbal. Celkovo zahral 50 víťazných úderov.

Víťaz si pochvaľoval úroveň finále

"Finálový zápas mal veľmi vysokú úroveň. Musel som podať maximálny výkon, aby som ho vyhral. Mentálne to bolo veľmi náročné. V prvom dejstve som nevyužil päť setbalov a v tajbrejku som ťahal za kratší koniec. Veľkú zásluhu na tomto triumfe ma môj tréner Tobias Summerer," zhodnotil bratislavský triumf Marterer.

"V Bratislave som prežil krásny týždeň. Od začiatku som sa tu cítil ako doma. Chcel by som sa poďakovať organizátorom za to, že pripravili veľmi dobrú 'bublinu', cítili sme sa v nej bezpečne. Tomášovi želám v jeho ďalšej kariére iba to najlepšie, na budúci týždeň sa vidíme v talianskom Ortisei," uviedol v slávnostnom príhovore.

Macháč nevyužil šancu na zisk druhého challengrového titulu, vo februári nenašiel premožiteľa v nemeckom Koblenzi. S celkovým vystúpením v Bratislave však vyslovil spokojnosť.

"Bol to pre mňa mimoriadne vydarený turnaj, veď z kvalifikácie som postúpil až do finále. Ďakujem organizátorom i sponzorom. Veľká vďaka patrí aj môjmu trénerovi Danielovi Vackovi. Mám radosť, že budem prvýkrát v najlepšej svetovej dvojstovke," reagoval Čech po zápase.