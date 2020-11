Triumf si poistil vopred. Suzuki sa teší v MotoGP po dvadsiatich rokoch

Na VC Valencie skončil až siedmy.

15. nov 2020 o 16:18 TASR

VC Valencie - MotoGP:

1. Franco Morbidelli Taliansko Yamaha 41:22,478 min 2. Jack Miller Austrália Ducati +0,093 s 3. Pol Espargaro Španielsko KTM +3,006 s 4. Alex Rins Španielsko Suzuki +3,697 s 5. Brad Binder Juhoafrická republika KTM +4,127 s 6. Miquel Oliveira Portugalsko KTM +7,272 s 7. Joan Mir Španielsko Suzuki +8,703 s

CHESTE. Španielsky motocyklový pretekár Joan Mir sa stal novým majstrom sveta v triede MotoGP.

Dvadsaťtriročnému jazdcovi Suzuki stačilo k potvrdeniu zisku titulu aj siedme miesto na Veľkej cene Valencie, keďže pred záverečným podujatím seriálu MS v Portugalsku má na čele celkového poradia náskok 29 bodov pred víťazom nedeľných pretekov Talianom Francom Morbidellim.

Dvadsaťtriročný Mir dosiahol v tejto sezóne iba jedno víťazstvo (pred týždňom na VC Európy), ale až sedem pódiových umiestnení. Titul získal nie pre svoje suverénne výkony, ale stabilnú výkonnosť.

Iba raz na VC Francúzska sa ocitol mimo najlepšej desiatky celkového poradia. Mir sa stal prvým majstrom sveta na Suzuki od čias Američana Kennyho Robertsa ml. v roku 2000.

Zároveň je to šiesty titul pre túto japonskú značku. Mir je svetový šampión v najslabšej kubatúre Moto3 spred troch rokov. Po presune do MotoGP bol vlani celkovo až dvanásty.



"Nedokážem opísať svoje emócie. Celý život som pre toto bojoval. Momentálne nemôžem plakať, nedokážem sa smiať. Je to zmes všetkých emócií. Ak ste nasledovali svoj sen a ten sa potom splní, je to ťažko pochopiteľná eufória," uviedol Joan Mir aj na webe laola1.at.

"Chcem zablahoželať Joanovi a celému tímu Suzuki. Zaslúžia si to," povedal Austrálčan Jack Miller, celkovo ôsmy muž šampionátu MotoGP.



Posledné štrnáste preteky sezóny v MotoGP sa uskutočnia o týždeň v portugalskom Portimau.

Celkové poradie MS (po 14 z 15 pretekov):