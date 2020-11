Hráči prišli na vlastné náklady, no nastúpiť nemôžu. Extraligový duel zrušili

Prišli bez realizačného tímu.

15. nov 2020 o 16:27 SITA

BRATISLAVA. Neprehľadná situácia s prevodom licencie v hokejovom Liptovskom Mikuláši sa odrazila aj v príchode na nedeľňajší zápas do Košíc.

Na duel 13. kola Tipos extraligy Liptáci prišli na vlastných autách na svoje náklady bez realizačného tímu. Informoval o tom špecializovaný portál hokej.sk. Neskôr sa na webe HC Košice objavila informácia, že zápas so začiatkom o 16.00 h bol zrušený a hrať sa nebude. Dôvodom zrejme bol chýbajúci realizačný tím hostí.

"Prišli sme hrať a uvidíme, čo sa bude diať. Licenciu má stále MHK 32 a my máme platné zmluvy s MHK 32. Sme teda odhodlaní hrať a uvidíme, čo z toho napokon bude,“ vyslovil sa kapitán Rudolf Huna.

Priznal aj znechutenie zo súčasného diania. "V prvom rade sme už z toho všetci unavení. Už sa to vlečie pridlho a my hráči to ovplyvniť nemôžeme. Nech si to vyriešia kompetentní medzi sebou a nás by do toho zaťahovať nemali. My chceme hrať hokej," dodal pre hokej.sk.



Aj český brankár Filip Krasanovský je zo situácie znechutený. "Je to veľmi zaujímavá, no najmä nepríjemná situácia. Musíme však bojovať. Nechceli sme to prehrať bez boja ako v Detve. Máme radi hokej a chceme bojovať," uviedol Krasanovský.



Vzhľadom na súčasné problémy s licenciou hráči Liptovského Mikuláša neodohrali už piatkový súboj 12. kola v Detve. Podľa primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča je dôvodom preregistrovanie hráčov do nového klubu ŠK 32, ktorý však ešte nemá pridelenú licenciu pre pôsobenie v Tipos extralige.

Podľa SZĽH neboli splnené podmienky pre prevod licencie. Liptákom patrí v tabuľke posledná 12. priečka bez bodového zisku.