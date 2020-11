Už dlho to v ňom kypí. Sme na tenkom ľade, verím, že nepraskne, vraví

Tretia kontumácia bude znamenať koniec.

15. nov 2020 o 18:58 Patrik Fotta

KOŠICE/LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. „Som už z celej situácie unavený a nielen ja, ale všetci hráči v tíme. Priznám sa, že to vo mne už poriadne kypí. Tak skoro som ešte rozhovor po zápase nedával,“ povedal sklamaný kapitán hokejistov Liptovského Mikuláša Rudolf Huna.

Liptáci prišli na zápas 13. kola Tipos extraligy do Košíc na vlastných autách a bez realizačného tímu.

Po klasickom rozkorčuľovaní a slovenskej hymne nasledovalo namiesto vhodenia úvodného buly rozpaženie hlavného rozhodcu Tomáša Orolina.

„Zápas sa neodohral z dôvodu, že neboli splnené predzápasové náležitosti zo strany Liptovského Mikuláša. Nebol riadne vyplnený zápis pred zápasom, ktorý je nevyhnutný pre to, aby sa stretnutie mohlo odohrať,“ uviedol Orolin.

„Na zápas nedorazili poverené osoby, ktoré mali zápis podpísať. Zo strany Liptovského Mikuláša sú v informačnom systéme uvedení Ladislav Pida a Milan Čanky. Nikto iný v klube nemá na to oprávnenie,“ dodal Orolin.

V kútiku duše veril, že sa zápas odohrá

Žiadni z hráčov podľa hlavného rozhodcu nemohol zápis podpísať.

„Jednak by na seba prevzal zodpovednosť, ak by sa čokoľvek stalo, a zároveň by mohol byť postavený pred disciplinárnu komisiu z dôvodu, že na seba prevzal funkciu, ktorá mu nepatrí,“ skonštatoval Orolin.

Hokejisti Liptovského Mikuláša do poslednej chvíle verili, že zápas sa napokon uskutoční.

„V kútiku duše som veril, že niekto z realizačného tímu za nami do Košíc dorazí. Bohužiaľ sa tak nestalo. My sme na zápas nastúpili, ale neboli splnené administratívne náležitosti, takže stretnutie sa neuskutočnilo,“ povedal Huna.

Sú platení za to, aby hrali hokej

V predchádzajúcom kole Liptáci nevycestovali do Detvy a zápas skontumovali.

Rovnaký osud ich zrejme postihne aj v tomto prípade. Po tretej kontumácii už hrozí klubu vylúčenie zo súťaže.

„Čaká nás zrejme druhá kontumácia a tým pádom budeme na veľmi tenkom ľade. Verím, že ľad nepraskne a budeme pokračovať v sezóne. Tretia kontumácia by už bol zrejme úplný koniec,“ uviedol Huna.

„Nie je to momentálne o nás hráčoch. Je to o ľuďoch, ktorí si to majú medzi sebou vyriešiť. My sme od toho, aby sme prišli na zápas a odohrali ho. Za to sme platení. Nič iné riešiť nechceme. Je to pre nás už unavujúce. Teraz sa vyzlečieme, nasadneme do áut a ideme domov,“ povedal Huna.

Vlečie sa to s nimi už desať mesiacov

V klube z Liptova prevláda nejasná situácia okolo prevodu licencie na iný subjekt, čo spôsobuje komplikácie.

„Sú to záležitosti, ktoré si má medzi sebou vyriešiť hlavný štatutár s mestom a so zväzom. Nám nech len povedia, kto má licenciu a za koho budeme hrať. Tým pádom to pre nás hasne. Ťahá sa to už asi desať mesiacov. Keď to trochu odľahčím, pre nás je to momentálne ako tretia vlna pandémie.“

Po oficiálnom ukončení zápasu prišli do šatne Liptovského Mikuláša tréner Košíc Jan Šťastný a prezident klubu Július Lang.

„Veľmi si to vážime, že ľudia z košického klubu za nami prišli a poďakovali nám za to, že sme prišli,“ povedal Huna.

Možnosť odohrať aspoň prípravný zápas s Košičanmi podľa Hunu nepripadala do úvahy.

„Bolo by to asi neprofesionálne a myslím si, že by sa nám taký zápas hral veľmi ťažko.“