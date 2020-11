Tarkovič nie je hrdina, ale ani alibista

Tréner Slovákov prekvapil zostavou i herným systémom.

15. nov 2020 o 19:20 Juraj Berzedi

Kto nič neskúsi, nič nepokazí. Kto však riskuje, môže urobiť čosi nečakané a rozdielové. Môže zmeniť zaužívané veci, hoci sa nevyhne chybám.

V slovenskej reprezentácii máme v súčasnosti futbalistov, ktorí hrajú najmä na istotu. Pustiť sa do individuálneho prieniku je pre nich niečo nepredstaviteľné.

Ich nový šéf lavičky je iný. Štefan Tarkovič ukázal v dvoch reprezentačných zápasoch dôležitý poznatok. Hráčov má natoľko zmapovaných, že si dovolí urobiť nečakané zmeny.

Vo finále baráže o postup na majstrovstvá Európy proti Severnom Írsku vytiahol Ľubomíra Šatku, ktorý výborne zapasoval do obrany k Milanovi Škriniarovi. Potvrdil to aj v zápase so Škótskom.

V ňom Tarkovič prekvapil opäť. Najskôr základnou zostavou. Hoci hráči odohrali fyzicky i emotívne náročný zápas v Severnom Írsku, neznížil sa k ich šetreniu.

A proti Škótsku postavil zdravých hráčov s aktuálne najlepšou formou a výkonnosťou. Jeho ďalší impulz bol ešte zaujímavejší.