Tipos extraliga má nového lídra, Trenčín sa po ďalšej prehre prepadol v tabuľke

Hlasy po zápase

Peter Mikula, tréner Popradu: "Nám pomohli dva góly po tečovaných strelách. V náš prospech hrala morálna sila všetkých hráčov. Naozaj chceli vyhrať, boli obetaví, snaživí a hrali s rozumom. Slovan má svoju kvalitu, mali sme pred ním rešpekt. My máme hráčov, ktorí dokážu strieľať góly. Vyhrali sme zaslúžene."

Roman Stantien, tréner Slovana: "Domáci išli do vedenia po dvoch nahodených pukoch a my sme potom zvýšili aktivitu, dali kontaktný gól na 2:1. Do druhej tretiny sme šli s tým, že ideme vyrovnať a niečo so zápasom spraviť. Mali sme niekoľko vyložených šancí, ktoré sme, bohužiaľ, nepremenili. Druhá tretina rozhodla zápas. Domáci už hrali zozadu, zodpovedne a kontrolovali to."