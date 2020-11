Obranca sa pri rozhovore rozplakal. Trpaslík prekonal historický rekord

Neprehrali v dvoch zápasoch po sebe.

15. nov 2020 o 21:26 Ivan Mriška

BRATISLAVA. Hráči chodia do práce, majú civilné zamestnanie. Roky sú fackovacím panákom, ktorý od vyspelých krajín dostáva nakladačky.

Nie však v D-divízii Ligy národov UEFA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Futbalisti San Marína prekonali svoj historický rekord, keď neprehrali v dvoch zápasoch po sebe.

Dvakrát uhrali bezgólovú remízu 0:0.

Zisk bodu po remíze s Gibraltárom emotívne prežíval obranca Dante Rossi, ktorý sa v rozhovore pre sanmarínsku televíziu rozplakal.

Súvisiaci článok Je hitom internetu. Brankár nechcel veriť, že poslal svoj tím na EURO Čítajte

„Venujeme to celej krajine, je to darček pre ňu. Pre nás je to ako splnený sen, nedokážem to opísať slovami. Povedal som si, že sa nemôžem rozplakať, ale nedá sa to,“ hovoril po zápase Rossi.

Prvú remízu uhral trpaslík proti Lichtenštajnsku.

Aktuálne je s dvomi bodmi a skóre 0:3 na poslednom treťom mieste.

„V minulej sezóne sme neuhrali ani bod, takže toto je úspech,“ dodal.

Remízu proti Gibraltáru zaznamenalo San Maríno napriek vylúčeniu kapitána Davida Simonciniho v 49. minúte.

„Sme malá krajina, ale máme veľké srdce. Sme tu šťastní, moja rodina, žena, všetci. Ďakujem spoluhráčom a celému personálu za to, čo pre nás robia,“ povedal.

San Maríno vyhralo vo svojej histórii iba jeden zápas, keď v roku 2004 zdolalo v priateľskom zápase Lichtenštajnsko 1:0.