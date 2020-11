Majstrom ešte nikdy neboli. Teraz môžu spôsobiť hokejový boom

Poprad poskočil na čelo extraligy.

15. nov 2020 o 22:25 Daniel Dedina

POPRAD. „Ľudia pod Tatrami už majú v septembri zazimované záhrady a tešia sa na hokej,“ vravel pred časom v rozhovore pre SME riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.

Nebyť nariadenia hrať zápasy bez divákov, v nedeľu podvečer by sa jeho slová potvrdili.

Popradčanom vstup do sezóny vyšiel, z úvodných ôsmich duelov sezóny vyhrali šesť. Ich súperom bol navyše najslávnejší slovenský klub, Slovan Bratislava. Tribúny by praskali vo švíkoch.

Ešte viac by ich domáci hráči dostali do varu hneď v úvode zápasu. Po Brejčákovom nahodení šli vedenia už v 66. sekunde. Autorom gólu bol Handlovský.

„Nemal som čo vymýšľať. 'Handlo' to pred bránou tečoval, možno aj so šťastím, ale padlo to tam. Myslím si, že to je recept, ako dávať góly,“ vravel v prestávkovom televíznom rozhovore obranca Popradu Daniel Brejčák.

Rozhodla druhá tretina

Brejčákov apel jeho spoluhráči vypočuli. Slovanisti síce predviedli najkrajšiu gólovú akciu zápasu, po dvoch tretinách súpera výrazne prestrieľali, ale nestačilo im to.

Poprad viedol 3:1. Viackrát ho výbornými zákrokmi podržal brankár Vošvrda.

„Mali sme veľa šancí, ktoré sa nám nedarilo premeniť. Ja som tiež dvakrát netrafil bránu. Nesmiem nad tým premýšľať, musím to viac strieľať. A veriť, že to tam padne,“ odmietal kapituláciu krídelník Slovana Marián Studenič.

Obrat preriedenej bratislavskej zostavy sa v tretej tretine nekonal. Hosťom chýbali brankár Makarov, skúsený Meszároš, knokautovaný Maier, i kompletný prvý útok z predchádzajúceho zápasu s Michalovcami. V ňom dostal šancu len 17-ročný Antonio Ožvald.

V závere slovanisti zariskovali, brankára odvolali viac než tri a pol minúty pred koncom. Výhru Popradu pečatil gólom do prázdnej bránky Haščák. Najlepší extraligový kanonier zaznamenal už svoj jedenásty gól.

„Domáci išli do vedenia po dvoch nahodených pukoch. My sme potom zvýšili aktivitu, mali niekoľko vyložených šancí, ktoré sme, bohužiaľ, nepremenili. Druhá tretina rozhodla zápas,“ priznal pre TASR tréner Slovana Roman Stantien.

Sú prví vo viacerých štatistikách

Popradskí hokejisti mali po skončení zápasu aj ďalší dôvod na radosť. Do karát im zahrali výsledky z iných štadiónov, vďaka ktorým sa vyhupli na čelo extraligy.

„V náš prospech hrala morálna sila všetkých hráčov. Slovan má svoju kvalitu, mali sme pred ním rešpekt. My máme hráčov, ktorí dokážu strieľať góly. Vyhrali sme zaslúžene," konštatoval kouč tímu spod Tatier Peter Mikula.

Ak situácia s koronavírusom umožní návrat divákov na tribúny, v Poprade môže nastať poriadny hokejový boom.

Tamojší klub sa ešte nikdy majstrom Slovenska nestal. Najbližšie k tomu mali Popradčania v sezónach 2005/06 a 2010/11, kedy sa ich ťaženie skončilo neúspechom vo finále.

Súčasné mužstvo s mnohými odchovancami je odhodlané ísť až na vrchol. V optimizme mu môže pomôcť aj pohľad na ďalšie tímové štatistiky. Poprad má v tejto chvíli najproduktívnejší útok i najmenej priepustnú obranu.

„To sme už veľmi ďaleko. Kiežby sme si to zaslúžili, ale je ešte veľmi dlhá cesta, aby sme o tom mohli rozmýšľať,“ zareagoval pred pár dňami na úvahy o titule Haščák.