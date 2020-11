Hamilton sa po zisku titulu rozplakal, deťom poslal emotívny odkaz

Siedmym titulom vyrovnal Schumachera.

16. nov 2020 o 9:45 Miroslav Kováčik

BRATISLAVA. Na trati zvádzali dramatické súboje, hoci boli tímoví kolegovia. Počas veľkej ceny Španielska vzájomne kolidovali a nič si nedarovali ani v rakúskom Spielbergu.

Napokon sa z majstrovského titulu tešil v roku 2016 Nico Rosberg, keď získal o päť bodov viac než Lewis Hamilton. Pre Brita to bola pred štyrmi rokmi ťažká prehra, no odvtedy v seriáli pretekov formuly 1 jednoznačne dominuje.

V nedeľu získal svoj siedmy titul, čím vyrovnal zápis legendárneho Michaela Schumachera. V porovnaní s ním má však viac víťazstiev (94), a tak je štatisticky najúspešnejším pilotom v histórii formuly 1.

Jasná dominancia však paradoxne v očiach niektorých fanúšikov znižuje kredit jeho jazdeckých schopností. Úspech pripisujú najmä najlepšiemu monopostu.

Akoby nemal poriadneho súpera.

Tituly s veľkými náskokmi

Po odchode Nica Rosberga sa snažil Hamiltona zastaviť Sebastian Vettel na Ferrari, ale v konečnom zúčtovaní za ním vždy výrazne zaostal.

V roku 2017 to bolo o 46 bodov, o rok neskôr dokonca až o 88 bodov.

V sezóne 2019 nadelil rodák zo Stevenagu druhému Valtterimu Bottasovi 87 bodov a v aktuálnom ročníku má pred ním už nedostihnuteľný 110-bodový náskok.

Do konca tohto ročníku zostávajú už len tri podujatia, keď sa dvakrát pôjde v Bahrajne a raz v Abú Zabí.

Hamilton nechal zabudnúť na napínavé súboje s Felipem Massom či Nicom Rosbergom a o titule opäť rozhodol s veľkým predstihom.

Dramatický súboj o titul v roku 2008:

Deklasoval tímového kolegu

Bottas na neho nevyvinul dostatočný tlak, hoci pred úvodnou veľkou cenou v Spielbergu sebavedomo vystupoval a mal tie najvyššie ambície.

"Mojim cieľom pre tento rok je zisk majstrovského titulu. Všetko ostatné bude pre mňa menejcenné," povedal začiatkom júla pred pretekmi v Rakúsku.

Dnes jeho slová pôsobia úsmevne.

V nedeľu ho Hamilton v Turecku deklasoval. V 48. kole sa cez neho prehnal a v majstrovskom súboji mu nadelil celé jedno kolo.

V náročných podmienkach sa Bottas niekoľkokrát roztočil a skončil až štrnásty. Naopak, Hamilton jazdil aj napriek malým chybám veľmi dobre, nerozhodil ho nevydarený štart, trpezlivo čakal na svoju šancu a vyhral.

Bola to jazda hodná šampióna.

Valtteri Bottas (vľavo) gratuluje Lewisovi Hamiltonovi k zisku titulu. (zdroj: SITA/AP)

Víťazná zostava sa nemení

Pred začiatkom sezóny mal od svojho krajana väčšie očakávania aj dvojnásobný majster sveta Mika Häkkinen. Tvrdil, že Bottas má výbornú pozíciu, bude lepší ako kedykoľvek predtým a získa titul. Mýlil sa.

Bottas opäť plnil iba rolu tímovej dvojky. V kvalifikáciách bol lepší než v pretekovom tempe, ale v sobotu sa body neudeľujú.

Mnohí by na jeho mieste radi videli dravšieho pilota, ktorý by viac konkuroval Hamiltonovi. Hovorilo sa napríklad o mladom Georgovi Russellovi.

Mercedes však reagoval inak a v auguste predĺžil s Bottasom kontrakt do sezóny 2021. Prečo meniť niečo, čo funguje?

Stačí sa pozrieť na Ferarri z predošlej sezóny. Ku skúsenému Sebastianovi Vettelovi pribudol talentovaný a perspektívny Charles Leclerc a bitka o post tímovej jednotky nerobila dobrú krv.

Nemecký tím oslavuje jeden konštruktérsky titul za druhým a od roku 2017 mal dvojnásobné pódiové zastúpenie v 47 % pretekov.

A občasná "nedeľňajšia nuda" s jasným triumfom mu rozhodne nevadí.

Deťom poslal odkaz

Hamilton sa nedávno vyjadril, že jeho angažovanosť v boji za rovnaké ľudské práva je dôležitejšia než zisk titulu.

Napríklad, po triumfe na veľkej cene Toskánska si obliekol tričko s nápisom: Zatknite policajtov, ktorí zabili Breonnu Taylorovú.

Chcel tak opäť poukázať na smrť 26-ročnej Afroameričanky v americkom štáte Kentucky.

Vyrovnanie Schumacherovho rekordu ho však nenechalo chladným a po víťazstve v Turecku sa rozplakal.

"Nikdy by som to nedokázal, keby som sa nepridal k tomuto tímu. Je to monumentálna cesta a na všetkých som hrdý. Chcem sa veľmi poďakovať tímu LH (Lewis Hamilton, pozn.) a tiež mojej rodine," povedal v rozhovore.

Pridal aj odkaz mladej generácii.

"Ako dieťa som o tom sníval a sledoval som preteky v televízii. Myslím si, že je to dôležité pre deti, dúfam, že to vidia. Nepočúvajte nikoho, kto vám povie, že niečo nedokážete a že sny sú nemožné. Nikdy sa nezdávajte a nepochybujte o sebe," dodal sedemnásobný šampión.

Pre sezónu 2020 stále nemá zmluvu, no bolo by veľkým prekvapením, keby sa s Mercedesom nerozhodol pokračovať. Méty, ktoré sú pred ním sú veľmi lákavé.

Hamilton určite túži pokoriť hranicu 100 víťazných veľkých cien a osamostatniť sa na čele rebríčka v počte titulov.

Dnes len málokto pochybuje o tom, že sa mu to nepodarí.