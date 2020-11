Šilhavý dúfa vo výhru Izraela a prehru Slovenska. Derby bude mať všetko

Zmena trénera Slovákom prospela, hovorí český tréner.

16. nov 2020 o 8:30 TASR

PLZEŇ. Českí futbalisti zdolali Izrael 1:0 a udržali sa v hre o postup do A-divízie Ligy národov.

Trénerovi Jaroslavovi Šilhavému po nedeľnom tesnom víťazstve v Plzni spadol kameň zo srdca, pretože výkon jeho tímu mal predovšetkým v druhom polčase ďaleko od ideálu.

"Potrebovali sme potvrdiť postupovú šancu, ktorú nám výhrou nad Škótskom dali Slováci. Museli sme zdolať Izrael, a to sa podarilo," citoval Šilhavého portál idnes.cz.

Problémy robil kat Slovenska

"Vedeli sme o sile súpera. Aj keď sa nám podarilo v Izraeli vyhrať, súper mal v tom zápase veľa šancí. Tomu sme chceli doma zabrániť aktívnym napádaním," načrtol nespokojnosť.

"Darilo sa nám to v úvodnej 45-minútovke, nezachytili sme však vstup do druhého polčasu. Súper mal veľa rohov, bol nebezpečný. Zvládli sme to, ale bolo to nervózne," zneli slová kouča českého tímu.

Čechom podkuroval najmä útočník Eran Zahavi, ktorý pred mesiacom v Trnave zaznamenal proti Slovensku hetrik a bol strojcom obratu na 3:2.

"Hlavne v druhom polčase dostal veľa priestoru, pritom on je naozaj excelentný strelec. Vaclík mu skvele chytil jednu strelu, niečo sme zblokovali, ale je výnimočný hráč.

Našťastie nedostal až toľko času a priestoru ako v Izraeli, kde nám dal gól," dodal Šilhavý, ktorého zverenci sa dotiahli na lídra 2. skupiny B-divízie zo Škótska na rozdiel jedného bodu.

Hapalovi koniec neprial

Tri body napokon Čechom vystrieľal už v siedmej minúte Vladimír Darida.

V stredu budú potrebovať pomoc Izraela a sami musia zdolať Slovensko, ak chcú postúpiť do A-divízie.

"Som presvedčený, že Škótsko môžu doma zdolať. Ale na prvom mieste je u mňa náš výkon. Slovákom asi prospela zmena trénera, keďže postúpili na EURO 2020. Pavlovi Hapalovi som samozrejme koniec na lavičke neprial, ale Slováci hneď potvrdili postup výhrou nad Škótmi.

A teraz idú k nám, určite budú dobre pripravení. Bude to derby so všetkým, čo k nemu patrí. Motiváciu súpera znásobuje fakt, že hrá o udržanie v B-divízii," konštatoval Šilhavý.