Mertens skolil Anglicko v rodnom meste, Eriksen sa obáva esemesky od priateľky

Reakcie aktérov po zápasoch 2. skupiny A-divízie Ligy národov.

16. nov 2020 o 9:09 TASR

BRATISLAVA. Nedeľňajšie zápasy Ligy národov priniesli zaujímavé výsledky a momenty.

Belgickí futbalisti zvíťazili v šlágri v Leuvene nad Anglickom 2:0 a dali svojmu trénerovi Robertovi Martínezovi pekný darček k jubileu. Pre kouča Belgičanov to bol 50. zápas na lavičke národného tímu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Belgičania po triumfe vedú tabuľku 2. skupiny A-divízie s 12 bodmi. O ďalších troch bodoch rozhodli Youri Tielemans a Dries Mertens.

"Je to perfektný darček k môjmu 50. zápasu v pozícii hlavného trénera Belgicka," radoval sa Martínez.

"Začali sme veľmi dobre, ale v druhom polčase sme mali ťažkosti. Keď máte dvojgólový náskok, je niekedy zložitejšie hrať dobre. Teraz musíme splniť ešte jeden cieľ, získať tri body v stredu," uviedol pre web uefa.com 47-ročný španielsky kouč.

O postupujúcom na finálový turnaj sa rozhodne v stredu, Belgicko bude Dánov hostiť v Bruseli.

Hrdina z Leuvene

Dánsko v druhom súboji skupiny doma zdolalo Island 2:1 vďaka dvom gólom Christiana Eriksena z pokutových kopov a na lídra stráca dva body.

Naopak, prehra pre Angličanov znamenala, že si nezopakujú účasť na finálovom turnaji z prvého ročníka.

"Prehrali sme a neradi prijímame fakt, že si nezahráme na záverečnom turnaji, ale podali sme vynikajúci výkon," hodnotil zápas tréner Anglicka Gareth Southgate.

"Počas tejto jesene sme ani raz nemohli hrať v plnej sile, z čoho som sklamaný. Ale na druhej strane sme vďaka tomu mali 11 debutantov a našli sme nových hráčov, ktorí tu s nami môžu byť dlho," poznamenal.

Kormidelník Anglicka mal problémy so zostavou aj pred zápasom a pre zranenia musel striedať aj počas neho.

"Jordan Henderson mi po prvom polčase oznámil, že nemôže pokračovať.

Raheem Sterling v piatok vynechal tréning pre problémy s lýtkom, v sobotu to skúsil, ale nebol schopný odohrať zápas a nebude pripravený ani v stredu proti Islandu. Škoda, lebo som s ním počítal.

Benjamin Chilwell mal nejaké problémy s chrbtom, sťažoval sa na bolesti, a preto musel striedať ešte pred prestávkou," posťažoval si Southgate.

Zápas sa hral v Leuvene, v mestskej časti Heverlee. Rodák z tohto mesta je strelec druhého gólu Belgicka.

"Dávať góly je vždy skvelé a samozrejme o to viac, keď je to vo vašom rodnom meste. Musí to byť už veľmi dlho odvtedy, čo som tu dal gól. Nikdy som nehral za prvý tím Leuvenu, ale v doraste som pár gólov dal," reagoval Dries Mertens.

Čakanie na esemesku

V Kodani premenil Eriksen prvú penaltu v 12. minúte a keď v 85. minúte vyrovnal Vidar Orn Kjartansson, vyzeralo to na deľbu bodov.

V prvej minúte nadstaveného času však pri záverečnom tlaku domácich zahral rukou v šestnástke Hordur Bjorvin Magnusson a dánsky stredopoliar nezaváhal ani pri druhom pokutovom kope.

Eriksen si po tomto góle schoval loptu pod dres, čím dal zreteľne najavo radostnú správu.

"Myslím si, že je to jasné. Moja priateľka je tehotná a budeme mať druhé dieťa. Nehovoril som jej, že to chcem povedať svetu takto, takže si myslím, že mi práve píše esemesku," povedal Eriksen s úsmevom.

Spokojný bol napriek prehre aj tréner Islandu Erik Hamrén. Jeho zverenci neboli v ideálnom psychickom rozpoložení, keďže vo štvrtok prehrali vo finále baráže ME 2020 v Maďarsku, kde inkasovali rozhodujúci gól tiež v úplnom závere.

"Som skutočne hrdý. Najmä po tom, ako sme inkasovali gól už v úvode. Potom sme museli tvrdo pracovať, pretože Dáni mali loptu častejšie na kopačkách. V druhom polčase sme však boli tvrdší a loptu sme niekoľkokrát získali ľahšie.

Som spokojný s hráčmi, všetci ukázali, že chcú hrať futbal. Ukázali výbornú mentalitu v náročnom zápase. Sú fantastickí," hovoril tréner.