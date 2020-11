Gól roka 2020? Šialené, reagujú média na zásah Kazachstanu

Obranca Aibol Abiken skóroval priamo z rozohrávky.

16. nov 2020 o 11:22 Ivan Mriška

BRATISLAVA. Snažil sa zacúvať, nestihol sa otočiť. Brankár Albánska pôsobil dezorientovane.

Futbalista kazašského národného tímu Aibol Abiken strelil výstavný gól priamo z rozohrávky v stredovom kruhu.

Ďalekonosná presne mierená strela obletela celý svet, médiá hovoria o Góle roka 2020.

„Bombastický gól z polovice ihriska v Lige národov,“ píše kazašský sportz.kz

„Možno najkrajší gól v roku 2020,“ na sociálnej sieti napísal novinár Thomas McIntosh z BBC.

„Albánci oslavovali, ale Abiken mal iné plány. Neuveriteľný gól, o ktorom bude sa bude brankárovi Etritovi Berichetovi snívať v nočných morách,“ uviedol Matthias Baldo z La Nación.

„Šialený gól z Kazachstanu,“ napísal Arlind Sadiku z Supersport.al.

Kazachstan napriek exportnému gólu z polovice ihriska prehral na pôde Albánska 1:3 a v C-divízii Ligy národov UEFA je so 4 bodmi na poslednom mieste tabuľky.

Vypadnutie do najnižšej kategórie môže odvrátiť v stredu na domácej pôde v priamom súboji o udržanie proti Litve.

„Gól roka, nájde sa niekto podobný? Takýto zásah je ťažké dosiahnuť aj na PlayStation. Je to príklad toho, prečo by brankár nemal byť mimo šestnástky, keď jeho tím začína hru,“ uzavrel Muhammad Rachini z Between The Sticks.