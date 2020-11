V Barcelone odohral stovky zápasov a vyhral Ligu majstrov. Mascherano ukončil kariéru

Argentínčan dohral v materskom klube.

16. nov 2020 o 10:40 TASR

BUENOS AIRES. Argentínsky futbalista Javier Mascherano ukončil kariéru.

Tridsaťšesťročný stredopoliar to oznámil po nedeľnom ligovom zápase jeho Estudiantes s Argentinos Juniors (0:1).

"Mojej práci som vždy dával všetko a bolo to čoraz zložitejšie. Niekedy si koniec nevyberiete, skrátka príde sám od seba," citoval Mascherana web ESPN.

Svoju kariéru začal v River Plate, do Európy prišiel v roku 2006, keď z Corinthiansu prestúpil do West Hanu. Po sezóne zamieril do FC Liverpool, najúspešnejšie obdobie zažil v FC Barcelona v rokoch 2010-2018.

V katalánskom klube odohral celkovo 334 zápasov a strelil jeden gól. Španielsky titul vyhral päťkrát rovnako ako národný pohár Copa del Rey, dva razy získal trofej v Lige majstrov.

V národnom tíme sa predstavil v rekordných 147 dueloch, štyrikrát sa s Argentínou dostal do finále Copa America, v roku 2014 aj do finále majstrovstiev sveta. Ani raz sa však netešil z víťazstva.

Po odchode z Barcelony strávil v rok v Číne, kde pôsobil v tíme Che-pej Chua-sia Fortune, naposledy hral za Estudiantes de La Plata v rodnej krajine.