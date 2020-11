Chára si vraj môže vybrať medzi dvomi tímami. Vráti sa tam, kde kariéru začal?

Odišiel pred takmer 19 rokmi.

16. nov 2020 o 11:45 SITA

BRATISLAVA. Podľa istých zámorských zdrojov by sa slovenský hokejista Zdeno Chára mohol vrátiť do svojho bývalého klubu.

V tíme New York Islanders totiž v sezóne 1997/1998 začal svoju kariéru v NHL a podľa určitých indícií by ju tam 43-ročný slovenský obranca mohol aj ukončiť.

Hoci by toto spojenie mohlo dávať zmysel, Michel Anderson z Eyes on Isles si nemyslí, že k nemu nakoniec aj dôjde.

Nie drahý príchod legendy

Podľa špecializovaného webu slovaknhl.sk Jimmy Murphy z Boston Hockey Now informoval, že o služby kapitána Bostonu majú záujem aj v tíme NY Islanders. Radi by získali defenzívne ladeného veterána, pričom obľubujú hráčov s charakterom.

Chára by to spĺňal.

"Pri súčasnom hráčskom trhu ovplyvnenom pandémiou a 43 rokoch trenčiansky rodák nebude požadovať drahý kontrakt. Islanders by si ho mohli dovoliť a bol by to poetický koniec kariéry na mieste, kde ju v rámci NHL začínal," napísal Murphy.



Islanders draftovali Cháru v roku 1996 z celkového 56. miesta a pred devätnástimi rokmi ho vymenili do Ottawy. Tam sa vypracoval na jedného z najspoľahlivejších obrancov NHL. Neskôr v Bostone sa z neho stal líder tímu na ľade aj mimo neho.

Čaká, čo bude s NHL

Práve v Bostone si vybudoval pozíciu budúceho člena Siene slávy.



Podľa Andersona k jeho návratu na Long Island nedôjde aj napriek tomu, že by bol skvelým mentorom pre nádejného Noaha Dobsona.

"Prečo by sa chcel Chára vracať do New Yorku? Podľa všetkého chce zostať v Bostone. Jeho agent Matt Keator povedal Murphymu, že Chára jednoducho čaká na to, ako sa sformuje ročník 2020/2021, a preto sa neponáhľa s podpisom zmluvy s Bostonom.

Kým Islanders majú málo miesta v rozpočte, s ktorým by mohli pracovať, Bruins majú k dispozícii 6,657 mil. USD a už iba Jaka DeBruska čakajúceho na zmluvu. Môžu si upísať oboch a stále im nejaké peniaze zostanú," vysvetlil Anderson, cituje ho SlovakNHL.