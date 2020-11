Šatan verzus manažér ukrajinského typu. O čo ide v Liptovskom Mikuláši?

Starý klub, nový klub a dlhy.

16. nov 2020 o 23:33 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Jedna strana bráni hráčom nastupovať na zápasy a tvrdí, že nechápe, prečo Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) odmieta previesť extraligovú licenciu zo starého subjektu na nový.

Druhá strana hovorí o vydieraní a ukážkovom tunelovaní mečiarovského typu.

A uprostred sú hráči a fanúšikovia tradičného hokejového klubu z Liptovského Mikuláša. A možno aj obyvatelia mesta, ktorým hrozí, že to budú musieť zaplatiť zo svojich daní.

Hráči prišli na vlastných autách

Ešte minulý utorok Liptovský Mikuláš riadne nastúpil na extraligový zápas v Miškovci. V piatok v Detve však už nehral, vedenie klubu mužstvo na zápas nevyslalo. V nedeľu sa malo stať to isté, lenže hráči nasadli do svojich áut a na zápas do Košíc prišli.

Prezliekli sa do výstroja, absolvovali rozkorčuľovanie, nastúpili k úvodnému buly. Rozhodca ho však nevhodil. Zápas sa nemohol začať, lebo vedenie klubu z Liptovského Mikuláša nesplnilo administratívne náležitosti.

Oba zápasy budú takmer naisto skontumované. Ak sa situácia zopakuje tretí raz, klubu pravdepodobne odoberú licenciu a vylúčia ho z extraligy.

Najbližší zápas má Liptovský Mikuláš odohrať v stredu na ľade Zvolena. Posledné informácie naznačujú, že hrať sa zrejme bude.

Prečo však situácia zašla tak ďaleko?

Čanky súťažil sám so sebou

V Liptovskom Mikuláši sú vlastne dva kluby. Jeden mestský MHK 32 Liptovský Mikuláš a. s., ktorý pôsobil v extralige aj v minulých rokoch a kvária ho dlhy. Druhý je nový ŠK 32 Liptovský Mikuláš s. r. o., ktorý zastupuje Milan Čanky.

Na jednej strane sporu sú primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč (kandidoval za SMER, neskôr prešiel do novej strany Hlas) a práve Čanky.

Na druhej strane je väčšina mestského zastupiteľstva a hlavný kontrolór mesta Martin Alušic.

“ Asi to bude otázka na pána Čankyho. Treba sa pozrieť, kde všade bol, ako fungoval a čo po sebe zanechal. Je to taký manažér ukrajinského typu. „ Miroslav Šatan, šéf SZĽH

Mesto vlani vyhlásilo podozrivú súťaž na predaj ligovej licencie – bolo to tesne pred Vianocami a uchádzači mali na predloženie projektu len niekoľko dní.

„Podmienkou bolo pripraviť kvalitný projekt o budúcnosti hokeja v Liptovskom Mikuláši, čo za tri či štyri dni, ktoré poskytla súťaž, nemohol nikto pripraviť,“ tvrdí hlavný kontrolór mesta Alušic pre SME.

Súťaž vyhral Čanky, ktorý bol v tom čase generálnym manažérom klubu MHK 32 (je ním dodnes) a zároveň zastupoval víťaznú spoločnosť, ktorá vznikla len tri týždne pred tendrom.