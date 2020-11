Naposledy to bola hanba a nočná mora. Zaskočí Tarkovič Čechov?

Slováci hrajú v Česku o záchranu.

17. nov 2020 o 12:00 Pavol Spál

BRATISLAVA. Septembrový výkon proti Česku hodnotil šéf Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik ako hanbu, katastrofu a nočnú moru.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo bývalý tréner reprezentácie Pavel Hapal stratil dôveru.

Pod vedením Moravana Slováci posledné dva zápasy proti Čechom nezvládli. Najprv na jeseň 2018 prehrali v Prahe 0:1 a pred dvoma mesiacmi v Bratislave podľahli 1:3.

Futbalisti Slovenska v stredu zavŕšia svoje pôsobenie v Lige národov. V Plzni o 20.45 nastúpia proti Česku. A ak sa chcú udržať v B-divízii, musia zvíťaziť.

„Pôjdeme sa pobiť o dobrý výsledok. Nechceme skončiť poslední v skupine. Chceme sa posunúť ďalej,“ vraví nový tréner národného tímu Štefan Tarkovič.

Česi Slovákov totálne vyškolili

Svoju misiu pri reprezentácii odštartoval Tarkovič dvoma úspešnými výsledkami. Slováci vyhrali finále baráže v Severnom Írsku (2: 1) a zaručili si postup na majstrovstvá Európy. Potom zdolali v Lige národov aj Škótsko (1: 0).

A české médiá sa teraz pýtajú - dokáže Tarkovič pripraviť Slovákov aj na neobľúbeného súpera?

Česi naposledy Slovákov totálne vyškolili, vo všetkom boli lepší.

Z celkovo trinástich vzájomných súbojov vyhrali futbalisti Slovenska iba tri. A v Česku len raz - v apríli 2009 triumfovali v Prahe 2:1. Inak vždy na pôde Česka prehrali.

Tarkovič naposledy v zápase proti Škótom experimentoval. Zložil zostavu bez klasických krídel a nasadil troch defenzívnych stredopoliarov.

„Hrať jedným systémom nie je pre mňa účelné, lebo ste pre súpera čitateľní,“ vysvetľoval Tarkovič.

Aj tieto slová naznačujú, že proti Česku sa slovenský kouč pokúsi opäť prekvapiť.

Slovákom nepomôže Duda

Je reálne, že opäť zvolí iný systém. Alebo vytiahne hráča, s ktorým iba málokto ráta.

„Donominovali sme Ivana Schranza, uvidíme, ako to bude s Tomášom Hubočanom (mal menšie zdravotné problémy - pozn. red.). Uvidíme, komu dáme príležitosť. Prístup hráčov proti Škótom mi dáva pocit, že je to na dobrej ceste," povedal 47-ročný Tarkovič pre web futbalového zväzu.

V Plzni nemôže rátať so stredopoliarom Ondrejom Dudom, ktorý má trest za žlté karty.

Špecifický zápas čaká iného stredopoliara Patrika Hrošovského, ktorý v Plzni niekoľko rokov pôsobil.

"Zápasy s Českom vždy majú niečo do seba. Bol by som rád, ak by sme súpera konečne zdolali," naznačil Hrošovský.

V Plzni má stále domov. "Pre mňa to bude príjemný pocit, stále tam spolu so ženou žijeme, keď nie sme v zahraničí," priznal.

Šilhavý: Slováci budú pripravení

Kým v kádri Slovenska s výnimkou brankára Dominika Greifa dominujú legionári, v českom tíme je polovica hráčov z tamojšej ligy.

V poslednom zápase proti Izraelu však tréner Jaroslav Šilhavý veril hlavne hráčom pôsobiacim v zahraničí.

„Bude to derby so všetkým. Slováci budú dobre pripravení,“ upozorňoval Šilhavý.

Pred dvoma rokmi prebral tím, ktorý sa zotavoval z možno najhoršieho obdobia v ére samostatnosti. A premena českej reprezentácie je evidentná. Vo všetkých ohľadoch.

Šilhavý napumpoval do tímu sebavedomie a elán. K hráčom si našiel cestu. Vybral si os, na ktorú sa zameral za každých okolností. Vynechal experimentovanie, nastavil pravidlá a neuhýbal.

A Česko si opäť vybojovalo postup na majstrovstvá Európy.

Trikrát za sebou zdolal Slovákov

Šilhavý ako tréner čelil Slovákom trikrát a vždy vyhral. Dvakrát viedol český tím ešte proti Hapalovi a raz aj proti trénerovi Jánovi Kozákovi, ktorému asistenta vtedy robil práve Tarkovič.

Aj v stredu budú Česi jasnými favoritmi.

Slováci sú v druhej skupine B-divízie stále na poslednom mieste, majú štyri body. Ak sa chcú zachrániť, musia v Plzni vyhrať.

A zároveň potrebujú, aby Izrael v druhom zápase skupiny nevyhral nad Škótskom.

"Verím, že môžeme uspieť. A potom to už nie je v našich rukách. Uvidíme, ako sa skončí ďalší zápas," vyhlásil stopér Slovákov Milan Škriniar.

Česko hrá o postup do najvyššej divízie. S deviatimi bodmi stráca na lídra zo Škótska iba bod.