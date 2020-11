Jeho gól najviac ponížil Čechov a Merčiak trikrát kričal jeho meno

Slováci ho spájajú iba s jedným gólom.

17. nov 2020 o 22:00 Pavol Spál

Zahral si na majstrovstvách sveta 2010, v Schalke 04 bol spoluhráčom svetových hviezd Raúla, Ivana Rakitiča či Manuela Neuera. ERIK JENDRIŠEK pôsobil v piatich nemeckých kluboch, urobil si meno aj v Poľsku. Momentálne pôsobí v gréckom Volose.

Keď sa povie jeho meno, mnohí si vybavia, ako komentátor Marcel Merčiak kričí: Jendrišek, Jendrišek nedal, Jendrišek góóóól.

Môžete zo skúsenosti potvrdiť, že vás fanúšikovia vnímajú najmä kvôli tomuto momentu a gólu, ktorý ste strelili Česku v Prahe v kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá sveta 2010?

Celkovo na Slovensku je moje meno spájané iba s týmto gólom, aj keď som v reprezentácii odohral takmer štyridsať zápasov. Samozrejme, aj ja vnímam tento gól ako môj životný. Zapísal sa do histórie. Možno je trošku na škodu, že si ma pamätajú ľudia iba vďaka tomuto, ale som za to aj rád.

Zrejme u fanúšikov rezonuje aj preto, že Česi sú najväčším rivalom. A vy ste jediným Slovákom, ktorý ich pokoril víťazným gólom v ich hlavnom meste. Nemyslíte?

Zaiste. Gól rozhodol o dôležitom víťazstve a nasmeroval nás na majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike 2010. Aj preto ho hodnotím vysoko. Ani sa nečudujem, že ho tak ľudia spájajú s mojim menom. Niečo podobné možno čaká Michala Ďuriša, ktorého gól minulý týždeň v Severnom Írsku rozhodol o postupe na majstrovstvá Európy. Niektoré góly sa takto zapíšu do dejín. Som rád, že aspoň jeden z tých míľnikov sa podaril aj mne.

Váš najslávnejší gól veľmi fascinuje aj vášho syna. Prečo?

On si to púšťal od troch rokov a to vždy, keď sme šli v aute. Veľmi sa z toho tešil. Teraz už vníma futbal oveľa viac. Pred zápasom mi radí, ako sa mám tešiť, keď strelím gól. Aby vedel, že to bude preňho.

Deti to vnímajú, aj preto sa ešte viac ako predtým obetujem futbalu. Dodržiavam životosprávu, správne sa stravujem a trénujem ešte individuálne. Chcem, aby ma syn ešte videl na vrchole. Aj preto sa chcem pomaly uberať domov, aby ma deti videli hrať na vlastné oči. Aby sme si užili spolu radosť. Možno už aj v zime budem uvažovať nad možnosťou, aby som bol bližšie k Ružomberku.

Životný gól ste strelili prvého apríla, keď si ľudia často robia zo seba žarty. Medzi futbalistami sú bežné, však?

Iste, vymýšľajú sa rôzne fóry. Poviem, čo mi prvé napadne. Keď som hrával za Cracoviu Krakov, prvého apríla na stránke Spartaka zverejnili, že sa vraciam späť do Trnavy. To, samozrejme, nebola pravda. Bol to žartík Mareka Ondrejku, bývalého PR a event manažéra Spartaka.

Kto bol lídrom podobných fórov v reprezentácii?

Pamätám si, ako Ján Ďurica prišiel na reprezentačný zraz novým autom a na druhý deň ho už na parkovisku nemal. Zo začiatku si myslel, že je to žart a že sme mu auto preparkovali. Nakoniec to však smiešne nebolo, lebo sa ukázalo, že mu ho fakt niekto ukradol. Zo žartíkov sa to prenieslo do krutej reality. A Jano musel vyhlásiť pátranie po aute.

Aj ho našiel?

Myslím, že nie. Riešila to polícia. Ale už si nepamätám detaily, ako to nakoniec dopadlo.

Robia si hráči žarty aj v zahraničných kluboch?

Iste. Sú tam strašne veselí ľudia. Pamätám si, čo mi spravili, keď som prišiel ako devätnásťročný do Hannoveru. Hrejivý krém mi natreli do slipov. Na sebe som však nedal vidieť, že ma to páli. Nechcel som im urobiť radosť. Vydržal som to až domov. Bolo to však fakt nepríjemné a oni si to museli užiť.

Trebárs v Schalke ste mali za spoluhráčov veľké hviezdy svetového futbalu Ivana Rakitiča, Raúla Gonzálesa či Manuela Neura. Akí boli?

Boli to normálni chalani, ako sú aj u nás v reprezentácii, v Spartaku Trnava či v Slovane. Boli nohami pevne na zemi, nemali žiadne hviezdne maniere. Keď sme postúpili zo skupiny Ligy majstrov, všetci sme si spolu sadli na pivo. A Raúl mi rozprával príbehy, ako Steve McManaman (bývalý anglický reprezentant - pozn. red.) počas angažmán v Reale Madrid dokázal za večer vypiť 25 pív.