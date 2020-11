UEFA zrušila zápas Ligy národov, hlavný hygienik poslal celý tím do karantény

Ukrajina opäť hlási viacero prípadov.

17. nov 2020 o 15:06 (aktualizované 17. nov 2020 o 15:40) TASR

LUZERN. Utorkový zápas 4. skupiny A-divízie futbalovej Ligy národov medzi domácim Švajčiarskom a Ukrajinou sa napokon neuskutoční.

Ukrajinská futbalová federácia oznámila, že Európska futbalová únia (UEFA) ju informovala o zrušení duelu, ktorý sa mal hrať v utorok 17. novembra od 20.45 h v Luzerne.

Po pondelkových pozitívnych testoch trojice hráčov Jevhena Makarenka, Eduarda Sobola a Dmytra Riznyka absolvoval celý ukrajinský káder i realizačný tím ďalšie testovanie. To odhalilo ďalšie štyri prípady nákazy.

Preto hlavný hygienik v kantone Luzern nariadil, že celá výprava hostí musí ísť do karantény.

Podľa informácií ukrajinskej federácie mali pozitívne testy traja hráči. Pritom už pred predchádzajúcim zápasom v Nemecku (1:3) boli pozitívne testovaní aj Andrij Jarmolenko, Viktor Cygankov, Viktor Kovalenko a Serhij Sidorčuk.

Na základe verdiktu hygienika "leží loptička na strane UEFA", uviedol na twitteri Švajčiarsky futbalový zväz (SFV). Únia, rovnako ako obe reprezentácie, zvažovali napriek tomu do poslednej chvíle odohratie duelu v Luzerne, no napokon dala UEFA na rady švajčiarskych zdravotníckych úradov a zápas zrušila.

Ukrajine tak hrozí kontumačná prehra, informovali agentúry DPA a AP.

V deň zápasu boli pozitívne testovaní Ruslan Malinovskij, Sergej Kryvcov, Junior Moraes a kondičný tréner Ivan Baštovyj. Podľa ukrajinskej federácie mali Kryvcov, Moraes a Baštovyj pozitívne výsledky testov na koronavírus už dávnejšie a najnovšie testy iba potvrdili prítomnosť protilátok v ich tele.

UEFA preto umožnila Kryvcovovi a Moraesovi hrať, lenže zdravotnícke autority v Luzerne boli zásadne proti. O osude zrušeného zápasu tak bude rozhodovať UEFA, rovnako ako aj v prípade neodohraného zápasu Rumunska s Nórskom.

V nabitom futbalovom kalendári však nie je veľa miesta. V prípade, že by únia prisúdila kontumačné víťazstvo Rumunom, respektíve Švajčiarom, mohlo by to mať výrazné následky, tvrdí DPA.

Ukrajina a Švajčiarsko mali v utorok v priamom súboji bojovať o zotrvanie v A-divízii Ligy národov. Po piatich zápasoch patrilo Ukrajincom v skupine piate miesto so ziskom šiestich bodov, Švajčiari na poslednej priečke zaostávali o tri body. Prvý vzájomný zápas v Ľvove vyhrali zverenci trénera Andrija Ševčenka 2:1.