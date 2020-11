FIFA má záujem o kvalitnejší aj lacnejší systém VAR

Systém "VAR light" už testujú v zápasoch.

17. nov 2020 o 16:45 SITA

ZÜRICH. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nadviazala spoluprácu so spoločnosťami v oblasti moderných technológií s cieľom dosiahnuť lepšiu vizualizáciu a pomôcť rozhodcom pri posudzovaní postavenia mimo hry.

FIFA tiež svoju sekciu inovácií poverila prácou na poloautomatickom systéme hlásenia ofsajdov, takisto by malo ísť o pomoc arbitrom.

Strešný orgán svetového futbalu tiež prejavil záujem o lacnejší systém asistenta videorozhodcu, ktorý by jeho zavedenie umožnil aj organizátorom v menej bohatých krajinách.



Prioritou pre FIFA je zlepšenie vizualizácie, keďže systém VAR pri posudzovaní postavenia mimo hry čoraz častejšie čelí kritike. Spochybňovaná je najmä presnosť grafiky, ktorá má za následok sporné verdikty - občas ide o špičku kopačky či kúsok lakťa.



"Radi by sme tiež mali systém VAR, ktorý nie je tak nákladný ako súčasný. Pri dodržaní aspoň minimálneho štandardu by to umožnilo jeho rozšírenie na omnoho viac súťaží," uvádza FIFA.

Systém "VAR light" aktuálne testujú vo vybraných súbojoch pod hlavičkou Ázijskej futbalovej konfederácie, Európskej futbalovej únie aj Francúzskej futbalovej federácie.