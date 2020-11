Nitra atakuje hokejového lídra, Poprad však zmenu na čele nepripustil

Hlasy po zápase

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "My sme zostavu lepili a na poslednú chvíľu vypadol Tomáš Hrnka. Povolali sme ďalšieho juniora a mladý Sýkora si odbil premiéru. Všetci robili z našich porážok sériu, takže som rád, že sme to uťali. Základom výhry bolo, že sme prežili prvú tretinu, kde tradične mávame útlm. Detva neskórovala a potom sme už verili, že to dokážeme uhrať až do konca."

Ernest Bokroš, tréner Detvy: "Mňa táto prehra veľmi mrzí. Nebola to tá Nitra, ktorá hrala prvý zápas u nás. Myslím si, že sme mohli uspieť. Žiaľ, boli sme málo efektívni pri všetkej snahe, ktorú sme vyvinuli. Len prvú tretinu sme vystrelili 20-krát na brankára. Nechcem hodnotiť Nitru, ale bola efektívnejšia ako my. Využili ponúknuté šance a to bol jeden veľký rozdiel. Snaha na kvalitných súperov nestačí. My sme ukázali iba tú snahu a kvalita zaostala, preto je výsledok pre nás krutý."