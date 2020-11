Tarkovič má jeden otáznik. Mak si zaspomínal na poslednú výhru nad Českom

Slováci nemôžu rátať s Ondrejom Dudom.

17. nov 2020 o 18:29 TASR

PLZEŇ. Napriek enormnému mentálnemu aj fyzickému zaťaženiu v uplynulých dvoch zápasoch je tréner slovenských futbalistov Štefan Tarkovič presvedčený, že je v silách slovenskej reprezentácie uspieť aj v derby s Českom.

Slováci hrajú v stredu o záchranu v B-divízii Ligy národov 2020/2021 a potrebujú v Plzni vyhrať. Súčasne potrebujú pomoc Škótov v Izraeli.

V zostave jeden otáznik

Zdravotný stav kádra je až na jeden prípad v poriadku, nástupca Pavla Hapala však presne nešpecifikoval koho sa problém týka.

"Máme jeden otáznik, nebudem to však rozvádzať. Týka sa to jedného hráča, po tréningu uvidíme, či bude k dispozícii. Aby sme spravili zostavu, máme 25 hráčov. Vždy keď niekto vypadne, môže vám to zmariť stratégiu," hovoril pred zápasom Štefan Tarkovič.

Slováci majú v nohách náročné súboje. Baráž o postup na EURO 2020 so Severným Írskom rozhodli až v predĺžení, doma následne odohrali náročný súboj proti Škótsku.

"Treba si uvedomiť, že ani hráči nie sú stroje. Ani pre tých, ktorí hrajú pravidelne v kluboch nie je jednoduché v takomto krátkom čase odohrať tretí zápas. Bolo tu veľké psychické aj fyzické vypätie.

Verím, že sme ako realizačný tím urobili maximum, aby hráči vykompenzovali zaťaženie a mohli byť zajtra stopercentne pripravení," povedal na oficiálnej predzápasovej online tlačovej konferencii Tarkovič.

Zdravo sa pobiť a odohrať dobrý zápas

Štyridsaťsedemročný kouč účastníka budúcoročných ME vyjadril k najbližšiemu súperovi rešpekt, o stratégii sa však pred médiami baviť nechcel.

"Taktiku a stratégiu si nechávam na taktickú poradu s hráčmi pred zápasom a nie na predzápasovú tlačovku," tajil Tarkovič.

"Česko má vysokú individuálnu kvalitu. Má hráčov v silných českých kluboch aj v najlepších európskych ligách. Pre nás je to výzva. Stále platí, že sa chceme posunúť dopredu a zdravo sa pobiť o dobrý výsledok. Chceme ísť do toho koncentrovane a proti silnému súperovi odohrať dobrý zápas," dodal.

V slovenskom národnom tíme je viacero bývalých hráčov Plzne, Tarkovič to však nepovažuje za výhodu.

"Zo strategického hľadiska to nebude základný prvok. Viem si predstaviť, že hráči, ktorí tu pôsobili budú mať motiváciu navyše."

Pred zápasom nechcel prognózovať vývoj, čelil aj otázke, či očakáva ofenzívny súboj z oboch strán.

"Očakávam v prvom rade kvalitný zápas. Česi sa snažia o aktívny behavý spôsob hry. My sa tomu musíme prispôsobiť tak, aby sme boli úspešní. Poznáme sa dobre, prekvapiť jeden druhého nebude ľahké," odpovedal.

Duda nie je nenahraditeľný

Tarkovičovi bude chýbať suspendovaný Ondrej Duda z 1. FC Kolín. V súčasnosti sa už nepripravuje s tímom.

"Karty patria k futbalovému životu. V kádri sú ďalší, ktorí ho dokážu plnohodnotne nahradiť. Verím, že to zajtra bude fungovať," dodal.

Očakávania hráčov tlmočil médiám krídelník Róbert Mak.

"Zápas s Českom je veľká motivácia. Je to derby, niečo navyše. My však potrebujeme tri body, potrebujeme zvíťaziť a nezáleží, či hráme proti Čechom. Postup na EURO nám isto dodal sebavedomie, zajtra si to chcem užiť a najmä sa zachrániť," uviedol za kabínu.

Hráč Ferencvárosu Budapešť by si vedel veľmi dobre predstaviť, aký výsledok by korunoval doposiaľ mimoriadne úspešný novembrový zraz.

"Vždy je lepšie, keď vyhráte zápasy a idete do ďalšieho po víťaznej sérii. Dalo nám to sebavedomie. Bolo to vidieť aj proti Škótom. Bol by to naozaj pekný zraz, ak by sme zvíťazili aj zajtra. A hlavne, ak by sme sa dokázali zachrániť," reagoval.

Slováci ťahajú s rivalom sériu troch prehier, naposledy uspeli v marci 2015 v Žiline ešte za trénera Jána Kozáka.

"Spomínam si, zápas v Žiline sme vyhrali 1:0. Vtedy sa nám darilo. Odvtedy sa ale veľa zmenilo. Každý zápas je iný a my sme pripravení. Bolo by to pekné, ak by sme dokázali po dlhšom čase zvíťaziť nad Českom," uzavrel Mak.