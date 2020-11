Čankymu je vďačný za príležitosť. Liptákov opustil najproduktívnejší hráč

Každý deň na sebe tvrdo pracuje.

17. nov 2020 o 22:49 Patrik Fotta

KOŠICE. Po dvoch rokoch v zámorí sa dočasne vrátil na Slovensko, kde dostal ponuku z Liptovského Mikuláša.

Hoci má len dvadsať rokov, bol najproduktívnejším hráčom najslabšieho tímu extraligy, ktorý sa teraz nielen výsledkovo trápi.

Talentovaný útočník Oliver Okuliar v nedeľu prestúpil do Trenčína, no na diaľku sleduje aj situáciu na Liptove.

„Písal som si s chlapcami a vyzerá to tak, že budú pokračovať v sezóne. Priznám sa, že ja som bol v Mikuláši spokojný. Dostával som veľa priestoru na ľade. Som vďačný pánovi Čankymu (generálny manažér klubu - pozn. red.) za príležitosť. V septembri som nemal klub a on mi dal šancu,“ povedal Okuliar.

Počul, že cesta do Košíc bola špecifická

Trenčiansky odchovanec priznal, že atmosféra v mikulášskej šatni nebola v uplynulých dňoch vôbec dobrá.

„Sú to veci, ktoré si má vyriešiť vedenie. Chlapci chcú hrať hokej a sú za to platení. Na druhej strane chápem aj vedenie klubu. Hráči musia akceptovať rozhodnutia, ktoré prichádzajú zhora,“ uviedol Okuliar.

V nedeľu do Košíc s Liptákmi nevycestoval. V tom čase bol už hráčom Trenčína.

„Klobúk dole pred chlapcami a pred tým, ako sa k situácii postavili. Počul som, že to pre nich bola veľmi špecifická cesta. Ukázali, že sú zomknutý tím,“ doplnil.

V Trenčíne sa chce Okuliar rozohrať pred návratom do zámoria.

„Vždy som chcel hrať za Trenčín. Už ako malý chlapec som o tom sníval. Volal mi Branko Radivojevič, že majú pre mňa miesto v tíme. Som rád, že môžem hrať doma. Uvidím, kedy dostaneme povolenie na návrat do Kanady,“ naznačil mladík.

Čaká na povolenie kanadskej vlády

Vlani bol so 68 bodmi (33 gólov, 35 asistencií) druhým najproduktívnejšom hráčom tímu Lethbridge Hurricanes, ktorý pôsobí vo WHL.

„Je to najlepšia juniorská liga sveta. Dalo mi to veľa. Verím, že sa tam po novom roku vrátim, keď nám to kanadská vláda povolí. Vyrastajú tam najlepší hráči sveta. Chcel by som tam ešte jednu sezónu odohrať, ak to situácia dovolí,“ hovorí Okuliar.

Veľkú zmenu v porovnaní s najvyššou slovenskou súťažou zatiaľ nepostrehol.

„Veľké klzisko je asi najväčší rozdiel. Ďalší je ten, že tu hrajú skúsení hráči a tam mladí šestnásť až sedemnásťroční chlapci,“ porovnal.

Okuliar ostáva nohami na zemi. Na slová, že z neho vyrastá hokejový talent, reaguje skromne.

„Myslím si, že na Slovensku sú aj väčšie talenty, ako som ja. Som skôr chlapec, ktorý na sebe tvrdo pracuje a chce sa každým dňom zlepšovať. Viem, že talentom si to neuhrám. O to viac na sebe chcem pracovať a zlepšovať sa,“ uviedol Okuliar.