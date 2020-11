Nula - šesť. Takú potupu Nemci od futbalového praveku ešte nezažili

V Španielsku podľahli v Lige národov.

17. nov 2020 o 23:38 Boris Vanya, Marián Szűcs

BRATISLAVA. Aj v tenise by to bol krutý výsledok. Vo futbale je to veľmi málo vídané skóre, tobôž medzi dvoma tímami svetovej špičky.

V utorok večer však žiadne predpoklady neplatili. Futbalisti Nemecka prehrali v zápase Ligy národov na pôde Španielska šokujúco 0:6.

Takú potupu zažili Nemci na futbalovom trávniku naposledy ešte pred druhou svetovou vojnou. Je to najťažšia prehra ich reprezentácie od roku 1931, keď rovnakým skóre podľahla Rakúsku.

A iba raz v histórii utrpeli Nemci ešte horšiu prehru. To bolo ešte pred prvou svetovou vojnou – v roku 1909 podľahli Anglicku 0:9.

Löwa odvolávali už počas zápasu

Debakel, pohroma, demontáž. To sú najčastejšie výrazy, akými nemecké médiá komentovali potupnú prehru.

Liga národov A-divízia, 4. skupina: Španielsko - Nemecko 6:0 (3:0) Góly: 33., 55. a 71. Torres, 17. Morata, 38. Rodri, 89. Oyarzabal

„Náš tím sa nezmohol ani najmenší odpor,“ napísal magazín Kicker.

Nemci pritom nehrali so žiadnym béčkom – v zostave nechýbali brankár Manuel Neuer, stredopoliar Toni Kroos ani ofenzívne esá Timo Werner, Serge Gnabry či Leroy Sané.

Médiá sa pustili najmä do trénera Joachima Löwa.

„Trénerská stolička pod Jogim sa kolíše!“ napísal nemecký Bild už v čase, keď sa zápas v Seville ešte stále hral.

Titulka onlajnovej verzie Bildu po prehre 0:6 v Španielsku. (zdroj: Bild)

To, že by Löw pri reprezentácii skončil, je však málo pravdepodobné. "Dôvera tu je, to nezmení ani táto prehra," uviedol šéf nemeckého reprezentačného tímu Oliver Bierhoff krátko po zápase pre ARD.

Priznal, že výsledok je zničujúci a neospravedlňuje ho ani to, že v zostave bolo niekoľko nováčikov.

"Bolo tam aj veľa skúsených hráčov, ale aj tak sme nekládli žiadny odpor," vravel Bierhoff.

Pri reprezentácii je 16 rokov

Löw pôsobí pri nemeckej reprezentácii už šestnásť rokov. Najskôr bol asistentom Jürgena Klinsmanna, od roku 2006 je hlavným trénerom.

V roku 2014 priviedol tím až k titulu majstrov sveta, v poslednom období sa však Nemcom nedarí.

Magazín Kicker pripomenul posledné neúspechy Löwa. Na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku nepostúpil s mužstvom ani zo základnej skupiny (Nemci v nej skončili poslední).

V prvej edícii Ligy národov získalo Nemecko v konkurencii Francúzska a Holandska v štyroch zápasoch iba dva body a neuspelo ani teraz, keď zaostalo za Španielskom.

"Bol to čierny deň, keď vlastne nič nefungovalo. Všetko bolo zlé v každom ohľade. Po prvom góle sme sa vzdali celého nášho konceptu. Videli ste, že ešte nie sme tak ďaleko, ako sme si mysleli," rozoberal Löw prehru so Španielskom, cituje ho Bild.

"Dúfam, že máme dostatok času pripraviť sa na majstrovstvá Európy," povzdychol si Bierhoff.