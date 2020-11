Napriek zahanbujúcej prehre má dôveru, Löwa sa zastal ho aj jeho predchodca

Nemecko prehralo na pôde Španielska 0:6.

18. nov 2020 o 10:52 TASR

BERLÍN. Joachim Löw prevzal nemeckú lavičku po domácich majstrovstvách sveta v roku 2006. O osem rokov neskôr doviedol mužstvo k titulu majstrov sveta, no v uplynulých rokoch nepridal výraznejší úspech.

Naopak, MS 2018 sa skončili pre Nemecko prepadákom, keď nepostúpilo zo skupinovej fázy a nedarí sa mu ani v Lige národov.

Článok pokračuje pod video reklamou

V premiérovej edícii skončilo posledné v tabuľke 1. skupiny a v A-divízii ho udržala iba zmena formátu. V tomto ročníku mali Nemci na dosah účasť na finálovom turnaji, no v kľúčovom dueli utrpeli najhoršiu prehru od mája 1931.

Bývalý tréner nemeckých futbalistov Jürgen Klinsmann sa však po zahanbujúcej prehre v Španielsku 0:6 zastal svojho nástupcu.

Klinsmannovi chýbal odídený hráč

"Nepotrebujeme nového trénera. Nevidím ani dôvod na paniku," povedal Klinsmann pre ESPN. Podľa jeho názoru je problém inde. Za nepresvedčivým výkonom vidí nedostatok vodcovstva na ihrisku.

"Najdôležitejšou otázkou je, kto je líder. Okrem brankára Manuela Neuera sa za uplynulé dva roky týmto smerom nikto neposunul. A to je smutné, aj v utorok chýbal niekto, kto by po druhom - treťom góle zavelil do útoku," povedal.

Súvisiaci článok Nula - šesť. Takú potupu Nemci od futbalového praveku ešte nezažili Čítajte

Takisto si myslí, že chýbajúcim článkom by mohol byť Thomas Müller, ktorý vypadol z tímu v rámci generačnej výmeny.

Podľa Klinsmanna patrí k strojcom úspechu Bayernu Mníchov a pre mladých hráčov by bol prínosom aj v reprezentácii.

"Leroy Sane a Serge Gnabry v Bayerne nasledujú Müllera a to je dôvod, prečo je Bayern taký úspešný. Ani neviem, kedy naposledy prehral v Lige majstrov," dodal niekdajší lodivod nemeckej či americkej reprezentácie.

Naďalej má dôveru

Popol na hlavu si sypali aj najskúsenejší hráči v tíme Joachima Löwa. "Je to určite jedna z najhorších prehier v mojej kariére. Veľmi to bolí," priznal stredopoliar Toni Kroos.

Súvisiaci článok Blamáž, lekcia či hanebný výkon. Nemecké média reagujú na prehru 0:6 Čítajte

"Je to pre nás obrovské sklamanie. Som súčasťou tohto tímu. Všetci spoločne sme to pobabrali. Málo sme medzi sebou komunikovali, už po prvom inkasovanom góle sme mali medzi sebou viac hovoriť," uviedol pre ARD brankár Manuel Neuer.

Tím pod vedením Löwa vyhral iba tri z uplynulých ôsmich zápasov. Napriek historickej blamáži má naďalej dôveru vedenia reprezentácie.

"Tento zápas na tom nič nemení. Joachimovi Löwovi naďalej veríme, o tom niet pochýb. Je treba myslieť v dlhšom horizonte a dôkladne analyzovať každý zápas. Chceme byť na vrchole budúci rok na EURO," vyhlásil Bierhoff.