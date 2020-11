Zedník opäť v pozícii asistenta, nebude však k dispozícii na všetky zápasy

S Banskou Bystricou získal majstrovský titul.

18. nov 2020 o 13:24 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Richard Zedník sa v utorkovom zápase 14. kola Tipos extraligy proti Popradu (2:5) vrátil na banskobystrickú striedačku, na ktorej už v minulosti pôsobil.

Bývalý slovenský hokejový reprezentant sa stal novým asistentom Norberta Javorčíka, hlavnému trénerovi však bude na lavičke vypomáhať iba v domácich dueloch, ktoré v tejto sezóne hrá mužstvo vo Zvolene.

"Taká je dohoda. Situácia je aká je, snažím sa pomôcť ako sa dá, hráčom a takisto trénerom. Rozprávali sme sa s pánom prezidentom Kovalom a dohodli sme sa," uviedol Zedník pre klubový web.

Niekdajší krídelník Washingtonu, Montrealu, New Yorku Islanders či Floridy a držiteľ bronzovej medaily z MS 2003 v Helsinkách sa už v minulosti postavil pod Urpínom na striedačku, keď robil asistenta Vladimírovi Országhovi.

Prispel aj k historicky prvému titulu Banskej Bystrice v sezóne 2016/2017.

"Moje úlohy sú iné ako pri Vladovi Országhovi. Ešte si to presne rozoberieme s trénerom Javorčíkom a asistentom Budajom. Ja som teraz zažil prvý zápas, čiže v najbližšej dobe to celé doriešime do detailov."

Trojnásobný majster prehrával s Popradom po kontroverznom góle Dávida Skokana, ktorý korčuľou usmernil puk za čiaru.

Skóre dokázal otočiť, no súper ešte v druhom dejstve vrátil vedenie na svoju stranu a v tretej tretine ho upravil na konečných 5:2.

"Nemáme byť prečo sklamaní. Poprad má vynikajúce mužstvo. My sme podali veľmi dobrý výkon. Mladí chlapci bojovali, vytvorili si dostatok šancí, najmä v druhej tretine, no, bohužiaľ, ich nepremenili.

Súper využil svoje šance, trestal i naše chyby, ukázal po hernej stránke prečo je na prvom mieste v tabuľke a odváža si tri body. My sme však celkovo odohrali dobrý zápas," zhodnotil duel 44-ročný Zedník.