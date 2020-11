Politikom sme ukradnutí. Je to frustrujúce, priznáva slovenský olympionik

Od septembra plával dvakrát. V Rakúsku.

18. nov 2020 o 18:46 Miloslav Šebela

Štartoval na dvoch olympijských hrách a má veľkú šancu predstaviť sa aj na tretej. Lenže na Slovensku po zatvorení bazénov v septembri nemal kde trénovať.

Dva razy bol plávať vo Viedni. Inak by bol, ako mnohí slovenskí plavci, len na suchu. Pri kontrolnom teste, aby mohol chodiť plávať do Rakúska, mu však zistili koronavírus.

"Cítil som bolesti svalov a na pár dní som stratil chuť a čuch, ale, našťastie, som nemal komplikovaný priebeh," vraví triatlonista RICHARD VARGA.

Ak chce zabojovať o tretiu olympijskú účasť, v zime bude musieť ísť trénovať do zahraničia, kde bude môcť trénovať bez problémov. Situácia na Slovensku je podľa neho frustrujúca.

Nedávno ste na sociálnej sieti oznámili, že ste prekonali Covid-19. Mali ste podozrenie, že máte vírus, alebo ste to zistili náhodou?

Bola to náhoda. Chcel som chodiť plávať do bazéna v Rakúsku a musel som sa dať testovať. Bol som na antigénovom teste a vyšlo mi, že som pozitívny. Hovoril som si, že to asi nebude pravda. Cítil som sa zdravý.

Hneď som šiel na PCR test, ktorý je presnejší. Bol som na oficiálnom odbernom mieste, ale výsledok som nemal ani o 96 hodín. Radšej som teda šiel do súkromného zariadenia na ďalší PCR test. Ten potvrdil, že som pozitívny.

Bolo nepríjemné, že som tak dlho čakal na výsledok a šesť dní som bol doma. Pre prieťahy som potom musel byť v karanténe ešte ďalšie dva týždne od výsledku testu.

Aký bol priebeh ochorenia. Pociťovali ste nejaké problémy?

Možno to bolo aj psychikou, keď vám povedia, že ste chorý, začnete sa cítiť horšie. Bol som unavený, potom sa pridal aj suchý kašeľ. Vtedy som už tušil, že moje telo napadol koronavírus.

Potom sa pridali aj bolesti svalov. Našťastie to nebolo to také hrozné.

Potom sa to mierne zlepšilo a už som doma aj šliapal na trenažéri a cvičil som, no o tri dni na to som stratil chuť aj čuch. To trvalo asi štyri dni. Ale s výnimkou zopár dní som sa cítil v poriadku.

O novom koronavíruse stále nie je dostatok informácií a sú ľudia, ktorí majú po prekonaní ochorenia následky. Cítili ste aj vy rešpekt?

Cítil som to tak. Ak vám povedia, že ste chorí, hoci sa cítite dobre, neviete či môžete svojim pocitom dôverovať a čakáte, že príde niečo horšie.

Ale tým, že sa to až tak nezhoršovalo, veril som, že v mojom prípade nebude mať ochorenie ťažký priebeh. Z jednej strany som si veril, z druhej strany som netušil, aké to môže byť.

Koronavírus ste už prekonali. Aký bol váš návrat k tréningu?

Nevedel som sa dočkať, pretože byť zatvorený doma je náročné na psychiku. Doma som sa snažil aspoň cvičiť so zadným stehenným svalom, s ktorým mám problémy. To bol môj hlavný cieľ počas karantény.

V tomto ohľade cítim, že sa stav zlepšil. Postupne som už šiel aj na bicykel. Snažil som sa ísť v nízkej tepovej frekvencii.

Ozvala sa mi aj fyzioterapeutka z Veľkej Británie, ktorá mi v minulosti pomáhala. Písala mi, že po prekonaní Covidu-19 treba dodržiavať protokol pri návrate k tréningu. Musíte si kontrolovať tep a začať športovať pozvoľna.

Všetko som dodržal, ale tréning je taký, že bazény máme zatvorené. S behom som aj začal, no vyvrtol som si členok. Aspoň bicyklujem, ale nie je úplne najlepšie počasie.

Plavárne mali od pondelka otvoriť pre maximálne šesť ľudí. Ako vnímate túto situáciu?

Pre vrcholových športovcov je stav ohľadom plavární frustrujúci. Cítime, že sme politikom ukradnutí a že sa na nás vykašľali. Komunita ľudí okolo plávania je z toho frustrovaná.