Slováci neukázali takmer nič. Kvalita v našom tíme je obrovská, tvrdí Ďuriš

Slovensko prehralo v Česku 0:2.

18. nov 2020 o 22:56 (aktualizované 18. nov 2020 o 23:00) Pavol Spál

VIDEO: Gól Česka na 1:0 (počkajte, kým sa príspevok načíta)

VIDEO: Gól Česka na 2:0 (počkajte, kým sa príspevok načíta)

PLZEŇ, BRATISLAVA. V skupine skončili poslední. Futbalisti Slovenska sa v Lige národov prepadli o triedu nižšie.

Sklamali. A najmä v ofenzíve toho ukázali žalostne málo.

V septembri katastrofálne Ligu národov odštartovali a v novembri ju po nevýraznom výkone ukončili.

V oboch prípadoch stáli proti Česku. V stredu na plzenskom štadióne prehrali 0:2. Zo šiestich zápasov Ligy národov vyhrali iba jeden, až štyrikrát prehrali.

Ani v jednom zápase neboli lepší

Ani v jednom zápase neboli Slováci herne lepší ako súper, ani v jednom nedominovali.

A to isté platilo aj v stredu v Česku. Súper v druhom polčase hru pohodlne kontroloval.

"Nezvládli sme zápas. Česi boli lepší. Musíme zostať zdraví a všetci v kluboch hrávať, lebo kvalita v našom tíme je obrovská. Treba to však ukázať na ihrisku," reagoval útočník Michal Ďuriš pre RTVS.

Slováci začali zápas pasívne a nepokryli najväčšie české eso. Stredopoliar Tomáš Souček už v 17. minúte otvoril skóre, keď sa presadil hlavičkou.

Druhý gól pridal útočník Zdeněk Ondrášek, ktorého v Česku prezývajú Kobra. Aj on zostal v šestnástke nepokrytý.

Slováci spadli do céčka

Slováci mohli prehrať aj vyšším rozdielom, ale v úvode ich zachránil brankár Marek Rodák.

Kým Česi postúpili do najvyššej divízie Ligy národov, Slováci spadli do céčka. Vo svojej skupine skončili so štyrmi bodmi na poslednom mieste.

V základnej zostave dostal šancu Norbert Gyömbér, ktorý na stopérskom poste nahradil Ľubomíra Šatku.

Tréner Štefan Tarkovič spravil oproti predošlému zápasu so Škótskom päť zmien.

Vrátil sa k starému systému s krídlami, dal opäť dôveru Róbertovi Makovi a Albertovi Rusnákovi. Na hrote dostal prednosť Michal Ďuriš.

Tentoraz zámer Tarkovičovi nevyšiel.

Suslov sa postaral o rekord

"Vyhral lepší tím, Česi boli nebezpečnejší a vyhrali zaslúžene," povedal kapitán Slovákov Marek Hamšík pre RTVS.

"Mrzí nás to, opäť sme nedokázali Čechov zdolať. Som však optimista," doplnil.

V 61. minúte naskočil do hry striedajúci Tomáš Suslov a vo veku 18 rokov a 164 dní sa stal najmladším debutantom v dejinách slovenskej reprezentácie.

Doterajší rekordér Szilárd Németh mal pri svojej premiére 18 rokov a 231 dní.

Suslov sa chcel presadiť individuálne, ale nešlo mu to podľa predstáv. Možno až príliš chcel, ale chýbala mu ľahkosť.