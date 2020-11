Mladých tenis nebaví, diváci sú prestarnutí. Djokovič navrhuje zmeny

Nadal aj Federer v súčasnom nastavení problém nevidia.

19. nov 2020 o 14:10 Jana Sedláková

BRATISLAVA. Vekový priemer fanúšikov tenisu je vysoký. Ak má byť šport marketingovo atraktívnejší, treba pristúpiť k zmenám. S týmito myšlienkami prišla svetová jednotka Novak Djokovič.

Srb je presvedčený, že treba spraviť zmeny, hoci budú pre mnohých nepopulárne.

Podľa prieskumu marketwatch.com z roku 2016, na ktorý sa odvolával, má priemerný fanúšik mužského tenisu 61 rokov. V roku 2000 to bolo o desať menej.

Naopak, ženský tenis oslovuje mladšie publikum. Priemerný vek fanúšikov ženského tenisu je 55 rokov, od roku 2000 dokonca klesol o tri roky.

Zaseknutý v tradíciách

Spôsob, ako spopularizovať tenis aj medzi mladšími ľuďmi, by podľa Djokoviča bol, ak by hráči aj na grandslamových turnajoch hrali len na dva víťazné sety. Podobne, ako je to na všetkých ostatných podujatiach.

"Netuším, či je nejaká šanca, aby sa to zmenilo. Ale jednoducho mám pocit, že máme počas roka dosť turnajov," argumentoval najlepší tenista sveta. Citoval ho Eurosport.

Pripomenul, že tenisová sezóna je jednou z najdlhších spomedzi všetkých športov vôbec. Začína sa hneď v prvý januárový týždeň a končí sa v druhej polovici novembra.

"Náš šport sa príliš zasekol v tradíciách," povedal ďalej. Zmeny by podľa neho mohli prísť vo viacerých oblastiach. Vedel by si ich predstaviť aj v oblasti bodovania či turnajového kalendára.

Nadal či Federer sú proti

Medzi tenistami o týchto zmenách dlhodobo panujú odlišné názory.

"Som úplne proti. Hrať na tri víťazné sety a vyhrávať tak grandslamy znamená pre hráča niečo iné. Musí byť fyzicky aj mentálne silný po celé dva týždne," povedal Rafael Nadal po zápase s Andrejom Rubľovom na Turnaji majstrov.

Myšlienku zotrvať pri dlhších zápasoch podporil aj Dominic Thiem. "Myslím, že grandslamy by mali zostať na tri víťazné sety. Je to tradícia. Tak to vždy bolo a robí ich to špeciálnymi," povedal po zápase na Turnaji majstrov.

Naopak, Djokovičov nápad podporil Daniil Medvedev. "Zmenil by som to na dva sety, ale viem, že je to nepopulárne," povedal po svojom prvom stretnutí na Turnaji majstrov ruský tenista.

Rus Daniil Medvedev podporuje Djokovičov návrh. (zdroj: TASR/AP)

Nepriamo sa v minulosti vyjadril k možným zmenám aj Roger Federer. "Mám rád tradície, mám rád dlhé sety," hovoril Švajčiar. Citoval ho tennishead.net.

Ešte v roku 2014 dokonca hovoril o tom, že by privítal päťsetové zápasy aj na iných turnajoch. "Myslím, že by sme mali hrať viac zápasov na tri víťazné sety.

Určite aspoň na Turnaji majstrov, možno aj na Masters 1000 podujatiach. Či by sa to dalo na menších turnajoch, neviem," citoval Federera tennis-x.com.

Postupné zmeny pravidiel

Grandslamové turnaje pritom v posledných rokoch zaviedli zmeny pravidiel, ktoré napomáhajú, aby boli zápasy kratšie. Donedávna platilo, že okrem US Open sa na všetkých grandslamoch hralo v rozhodujúcom, teda piatom, resp. u žien treťom, sete bez tajbrejku. Víťaz musel mať o dva gemy viac ako súper.

Niektoré zápasy tak trvali dlhé hodiny, niekedy sa dokonca dohrávali na druhý deň.

Od roku 2019 sa k tajbrejku rozhodlo pristúpiť aj Australian Open. Víťaz však musí získať nie sedem, ale desať bodov. Pravidlá mierne upravili aj na najtradičnejšom turnaji vo Wimbledone. Ak sa zápas nerozhodne do stavu 12:12, nasleduje tajbrejk.

Tradičný formát bezo zmien si tak zachovalo iba parížske antukové Roland Garros.

Organizácia ATP pritom skúša ešte odvážnejšie zmeny, ktoré skracujú zápasy. Od roku 2017 pripravujú pre osem najlepších mladíkov sezóny turnaj NextGen Finals. Hoci turnaj patrí do oficiálneho kalendára, pre výrazne odlišné pravidlá sa hráčom titul nezapočítava.

Tenisti na ňom napríklad hrajú sety iba po štyri víťazné gemy a za stavu 40:40 nenasleduje výhoda, ale víťaz ďalšieho bodu je víťazom celého gemu.

Doposiaľ najdlhší zápas tenisovej histórie. John Isner (vľavo) a Nicolas Mahut hrali 11 hodín a 5 minút. (zdroj: )

Organizátori tam skúšali aj rôzne inovácie. Mnohé sa však nestretli s pochopením zvyšku okruhu.

"Nemyslím si, že by to s naším okruhom bolo také zlé, aby sme potrebovali takto skracovať zápasy," vyjadril sa k prvému ročníku NextGen Finals Roger Federer. Citovalo ho metro.co.uk.

Od päťsetových zápasov organizátori upúšťajú čoraz viac. Dnes už sú prakticky iba výsadou grandslamov. Na dva víťazné sety sa hrajú napríklad aj súťaže mužskej štvorhry na grandslamoch okrem Wimbledonu.

Tenisti hrali na tri víťazné sety aj stretnutia v Davisovom pohári. No po zmene formátu tejto súťaže pristúpili organizátori aj k skráteniu zápasov. Aj v Davis Cupe tak dnes stačí vyhrať iba dva sety.

Ešte do roku 2008 boli duely na tri víťazné sety aj vo finále na turnajoch série Masters 1000.