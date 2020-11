Jednotkou draftu NBA sa stal Edwards, zastúpenie má aj Česko

Krídelníka si vybrala Minnesota.

19. nov 2020 o 7:46 TASR

WASHINGTON. Jednotkou draftu zámorskej basketbalovej NBA sa pre rok 2020 stal Anthony Edwards. Krídelníka z Univerzity Georgia si vybral klub Minnesota Timberwolves.

Z druhej pozície si zástupcovia Golden State Warriors zvolili pivota Jamesa Wisemana, trojkou sa stal rozohrávač LaMelo Ball, ktorý putuje do Charlotte Hornets.

"Cítim, že do tímu zapadnem perfektne. S D'Angelom Russellom sa budeme dopĺňať pri hre s loptou. Karl-Anthony Towns je najlepší trojkár medzi pivotmi v lige, takže diváci uvidia veľa akcií pick and pop a pick and roll," povedal Edwards počas stredajšieho draftu.

Ten sa pre pandémiu koronavírusu konal virtuálnou formou.

Najvyššie draftovaným hráčom, ktorý nepochádza z USA, sa stal francúzsky rozohrávač Killian Hayes. Vybral si ho Detroit Pistons zo siedmej priečky.

Po Izraelčanovi Denim Avdijovi siahol Washington z deviatej pozície. V oboch kolách si tímy vybrali 14 medzinárodných hráčov, z toho osem Európanov.

V 2. kole si z 37. pozície vybrali Washington Wizards Čecha Víta Krejčího.

Stredný rozohrávač španielskej Zaragozy je piatym Čechom, ktorý sa môže predstaviť v najprestížnejšej basketbalovej súťaži. V lige aktuálne pôsobí aj Tomáš Satoranský, ktorý oblieka dres Chicaga.