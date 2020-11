Škriniar vidí zlepšenie. Stále je však na čom pracovať, hovorí

Novembrový zraz hodnotí úspešne.

19. nov 2020 o 8:26 TASR

BRATISLAVA. Jubilejný 300. zápas v histórii slovenskej futbalovej reprezentácie mal veľmi trpkú príchuť. Po prehre 0:2 v Česku zostúpili zverenci trénera Štefana Tarkoviča do C-divízie Ligy národov.

Slováci si tak nenapravili chuť po prvom vzájomnom dueli v rámci druhého ročníka Ligy národov. V septembri na bratislavskom Tehelnom poli vyhrali Česi po suverénnom a dominantnom výkone 3:1.

Celkovo proti Slovákom úspešne zvládli už štvrtý zápas po sebe.

"Vstup sme nemali dobrý, inkasovali sme zo štandardnej situácie. Potom sme mali lepšie fázy, podržali sme loptu, aj sme zakombinovali.

V strede si to chalani vedia zhodiť, jediné, čo nám podľa mňa chýba, je to doplnenie šestnástky," uviedol na online tlačovej konferencii Milan Škriniar.

Článok pokračuje pod video reklamou

Škriniar: Je vidno zlepšenie

Súvisiaci článok Najslabší hráči? Jeden nemá kondičku, druhý neriskuje a tretí je mladý Čítajte

Obranca milánskeho Interu sa vyjadril aj k defenzívnemu výkonu mužstva.

"Inkasovali sme dva góly, s čím samozrejme nemôžeme byť spokojní. Stále je na čom pracovať, ale je vidno zlepšenie, keď porovnáme prvý zápas s Čechmi," zhodnotil 25-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom.

O zostupe Slovákov rozhodli podľa najlepšieho futbalistu Slovenska za rok 2019 najmä súboje s Izraelom a tiež zápas v glasgowskom Hampden Parku.

"Zlomový bol možno prvý zápas v Izraeli, keď sme inkasovali v 93. minúte na 1:1. A potom tie dva zápasy v októbrovom asociačnom termíne, ktoré sme s Izraelom aj Škótskom prehrali.

Aj v zápasoch s Českom sa dalo urobiť viac, ale myslím si, že Česi boli favorit skupiny, majú silnú generáciu a veľmi dobré kvalitné mužstvo," povedal líder defenzívy národného tímu.

Základný cieľ splnili

Škriniar prehru v Česku nepripisoval únave z nahusteného programu. Naopak, zdalo sa mu, že v druhom polčase boli Slováci sviežejší ako v tom prvom.

Novembrový reprezentačný zraz hodnotí pozitívne.

"Cieľom bolo postúpiť na ME a to sa podarilo. Chceli sme sa aj zachrániť v B-divízii, no to sa nepodarilo. Ale hodnotíme to úspešne. Je stále na čom pracovať, ako povedal aj tréner.

Do majstrovstiev Európy je dosť času, aby sme vychytali nejaké veci. Dá sa stavať na dobrých veciach a chýb sa musíme vyvarovať," dodal.