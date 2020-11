Ambiciózny tím má prebudiť poľský Fín. Trénoval aj Nagya

Valtonen: Chcem hrať hlavne jednoducho a rýchlo.

19. nov 2020 o 14:54 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Séria šiestich prehier – piatich ligových a jednej pohárovej – ukončila trojročnú misiu Miroslava Chudého v Michalovciach. Krupinský rodák sa v stredu rozhodol odstúpiť z postu hlavného trénera.

Ešte v ten istý deň vedenie ambiciózneho klubu predstavilo meno nového šéfa lavičky. Stal sa ním 40-ročný Fín s poľskými koreňmi Tomasz (známejší pod menom Tomek) Juhani Valtonen.

Vo štvrtok už viedol úvodný tréning s novým tímom.

Nikto nemá miesto v kádri isté

Bolo len otázkou času, kedy k nejakej zmene príde, lebo prejav a hlavne výsledky mužstva v posledných týždňoch nezodpovedali ambíciám klubu.

„Po každej prehre sme situáciu analyzovali a zisťovali, čo sa deje. K nášmu cieľu, ktorým je prvá štvorka, sme sa nepribližovali. Práve naopak, vzďaľovali sme sa od neho. Dospeli sme k tomu, že musí dôjsť k nejakej zmene," vyjadril sa prezident michalovského klubu Martin Burinský.

„Po poslednej porážke v Nových Zámkoch nám tréner Chudý povedal, že už vyskúšal všetko a nemá recept, ako mužstvo nakopnúť. Nuž sme sa obojstranne dohodli na tejto zmene,“ doplnil.

Miroslav Chudý nedokázal mužstvo nakopnúť, v Dukle sa teda rozhodol skončiť. (zdroj: Róbert Andrejov)

Burinský však nechce všetku vinu hádzať iba na trénera.

„Tak ako v niektorých zápasoch nezachytali brankári, tak nám nepomohli ani obrancovia a tiež útočníci nedali viac gólov ako súper,“ reagoval.

Šéf klubu dodal, že ak sa výsledky nezlepšia, zmeny zasiahnu aj hráčsky káder.

„Necháme to na trénerovi, budeme akceptovať akúkoľvek zmenu bez ohľadu na meno hráča. Teraz je prvoradé, aby sme sa posunuli vyššie. Nikto nemá miesto v kádri isté,“ vyhlásil Burinský.

Idú do rizika

Zemplínčania stavili na mladého, ale už skúseného kouča Valtonena. Fín bude spolupracovať s rovnakým realizačným tímom, aký mal k dispozícii jeho predchodca Chudý.

„Vedeli sme, že je voľný, tak sme si o ňom získali referencie. Ideme do určitého risku, ale jeho skúsenosti predpovedajú, že to môže byť človek na správnom mieste. Fínska škola a hokej patria k najlepším na svete a veríme, že niečo z toho prinesie aj k nám,“ prezradil Burinský.

S Valtonenom sa dohodli veľmi rýchlo. Chudý má podľa šéfa klubu dvere do Dukly stále otvorené.

„V kronikách michalovského hokeja bude zapísaný zlatými písmenami. Nikto mu nemôže zobrať to, že ako prvý tréner doviedol klub do extraligy. Urobil tu veľa roboty, začo mu ďakujeme,“ povedal Burinský.

Poznal krajanov aj Kanaďanov

Vizitka Tomeka Valtonena Narodený: 1. augusta 1980 v Piotrków Trybunalski Hráčska kariéra: Ilves Tampere, Jokipojat, Kiekko-Karhut, Plymouth Whalers, Jokerit Helsinki, Södertälje, Jääsudet Trénerská kariéra: Jokerit Helsinki, fínska reprezentácia do 20 rokov, Vaasan Sport, Podhale Nowy Targ, poľská seniorská reprezentácia, Ravensburg Towerstars, Mora IK, Michalovce

Valtonen sa narodil v meste Piotrkow Trybunalski poľskej mame a fínskemu otcovi. Do Fínska sa rodina presťahovala, keď mal štyri roky.

V minulej sezóne bol najprv trénerom nemeckého Ravensburgu a od novembra švédskej Mory. Okrem toho posledné dva roky viedol poľský národný tím.

„V lete som odmietol nejaké ponuky. Keď ma oslovili Michalovce, začal som si o klube niečo zisťovať. Bol som milo prekvapený, aký je tu pekný štadión. Som rád, že táto ponuka prišla, lebo v súčasnej dobe ovplyvnenej koronavírusom kluby veľa trénerských alebo hráčskych zmien nerobia,“ komentoval Valtonen.

Z kádra Dukly poznal Kanaďanov McCormacka, Southorna, Hickmotta a krajanov Venteläho a Korhonena.

„Je tu veľmi dobré mužstvo, ktoré má potenciál. Michalovce sú blízko hraníc s Poľskom, takže nátura je podobná. Nikdy predtým som na Slovensku nepôsobil, beriem to ako výzvu,“ naznačil.

Valtonen s jedným z asistentov Ivanom Droppom. Prizerá sa útočník Juraj Majdan. (zdroj: Róbert Andrejov)

Cudzinci prinášajú novú kultúru

Počas nie dlhej hráčskej kariéry, ktorú pre zranenie ramena ukončil už ako 28-ročný, si tento bývalý útočník zahral po boku viacerých Slovákov.

„Najviac mi však v pamäti utkveli tí, ktorých som trénoval. Ladislava Nagya som viedol v Jokerite Helsinki a Gabriela Spilara vo Vaasane Sport,“ prezradil Valtonen.

Je juniorským majstrom sveta z roku 1998, o pár mesiacov neskôr ho draftoval Detroit v 2. kole z 56. miesta. Najlepšiu ligu sveta však nikdy neokúsil.

Držiteľ jedného fínskeho titulu (s Jokeritom Helsinki v sezóne 2001/02) si myslí, že pre každú súťaž je dobré, ak v nej pôsobia aj cudzinci.

„Zahraniční tréneri i hráči prinášajú iný pohľad a inú kultúru do hokeja. To by som chcel aj ja. Mojim cieľom je hrať hlavne jednoducho a rýchlo,“ uviedol Valtonen.