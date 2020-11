Prvá dáma fortunaligistu robí zmeny. Prioritami bude akadémia a stabilita

Majitelia načrtli aj hráčske zmeny.

19. nov 2020 o 15:15 SITA

BRATISLAVA. Šiesty tím Fortuna ligy FC Nitra má po viac ako štyridsiatich rokoch majoritného vlastníka. Po valnom zhromaždení preberajú klub manželia Karovci a zmenilo sa tiež personálne obsadenie predstavenstva aj dozornej rady.

Karovci vnímajú FC Nitra ako rodinný klub. Témou dňa je ukončenie rokovaní s bývalými akcionármi z Ukrajiny.

FC Nitra bude mať prvú dámu

Predsedníčkou predstavenstva sa stala majiteľka väčšiny akcií (67 %) Erika Karová, členmi Ján Vinarčík a Mariana Páčová.

Dozorná rada má namiesto piatich členov po novom len troch, budú nimi Ivan Ondruška, Martin Peško a Ľubomír Blaho.

"Zmenili sme aj stanovy akciovej spoločnosti a zrušili vyplácanie ziskov jednotlivým členom predstavenstva, čo bolo doteraz šialene vysoké. Upravili sme organizačnú štruktúru a jasne zadefinovali, kto je za čo zodpovedný,“ uviedol Ján Kara, manžel novej predsedníčky predstavenstva.

Prečo na túto pozíciu nebol vymenovaný Jozef Petráni, ako sa v septembri pôvodne avizovalo?

"Zvážili sme, že by to nebolo dobré v súvislosti s rozhodnutiami, ktoré nastanú v priebehu mesiaca. O aké pôjde, si necháme pre seba.“



Jozef Petráni zastáva funkciu generálneho manažéra, popri ňom sa do FC Nitra po šiestich rokoch vrátil ďalší funkcionár Ivan Odruška. V diskusiách na internete za to nové vedenie pochvalu od verejnosti nedostáva.

"Aj keď im celá Nitra nadáva, sú to ľudia myšlienkovo stotožnení s nami. V rámci futbalu im dôverujeme a určite ich neviníme za úpadok klubu.

Petráni a Ondruška boli v minulosti hromozvodom všetkých negatívnych nálad verejnosti, hoci na chod a fungovanie klubu dostali veľmi malý rozhodovací priestor. Treba si uvedomiť, že boli zamestnancami a neraz museli robiť aj to, s čím nesúhlasili, ale akcionári im to nariadili," reagoval Kara.

"Ivan (Ondruška) je pre mňa osobnosť. Rozoberám s ním všetky futbalové veci, ktorým nerozumiem. Zatiaľ je v dozornej rade ako konzultant mojej manželky, ale v budúcnosti bude určite zasahovať aj do športovej časti," doplnil.

Vyplatiť treba hráčov i Ukrajincov

Verejnosť sa stále zaujíma aj o bývalých akcionárov z Ukrajiny. Aktuálne s nimi nové vedenie FC Nitra rokuje o veľa veciach. Napríklad aj o vyčíslení presnej sumy, ktorú vložili do klubu.

"Nie ku všetkému existujú doklady. Počkáme si na závery prebiehajúcej kontroly platieb za roky 2019 a 2020. Máme s nimi pozitívny vzťah, ale vplyv už nemajú žiaden.

Čo sa týka splatenia dlhov, netuším, čo nás ráno prekvapí a tak neviem s istotou povedať, či sa to podarí," pokračoval Kara.



Hoci dlhy na poistnom a daniach sa za mesiac znížili o približne 64-tisíc eur, od vstupu nových akcionárov do nitrianskeho futbalu vyplávalo na povrch množstvo nevybaveného. Napríklad elektronická pošta nebola prevzatá od januára do septembra.

"Pribrzdilo nás aj to, že väčšinový balík akcií a teda plnú moc rozhodovať vlastníme až od 29. októbra," podotkol nový vlastník FC Nitra.

Peniaze sú často medzi ľuďmi pretriasané aj v súvislosti s údajne nevyplatenými výplatami hráčov nitrianskeho áčka.

"Každého zaujímajú iba výplaty, ale naša prvá priorita bola, aby hráči vôbec mohli prísť do roboty! Pre pandémiu sa im neznížili platy ako v iných kluboch. Za prvý mesiac, ktorý pre nás odpracovali, dostali peniaze o 15 dní skôr.

Aktuálne nemajú dve výplaty. Vyrovnáme všetky záväzky, ale v prvom rade sa musíme vedieť vyznať vo všetkých zmluvách,“ informoval Kara.

V riešení aj hráčske zmeny

Zmluvy do konca sezóny majú iba Šípoš a Chobot, a tak je na mieste otázka o plánoch s nimi do budúcnosti.

"Všetkých hráčov sme informovali, že s nimi budeme rokovať o predĺžení zmlúv. Viacerí agenti však majú úplne inú víziu než my a to bude v tejto oblasti podstatné.

Takisto musíme vyriešiť, čo spraviť s nadmerným počtom hráčov, ktorí sú u nás iba na hosťovaniach, respektíve majú zmluvy na veľmi krátke obdobie. Týka sa to hráčov ako Kolčák, Mustafič, Adamec, Podhorín, Faško, Magda či Záhumenský.“



Prioritou nového vedenia FC Nitra je akadémia a mládežnícke družstvá.

"Chceme zveľadiť šatne. Navyše Martin Peško a Jozef Petráni už riešia mládežnícke spolupráce s profesionálnymi klubmi z Nemecka, Španielska a Francúzska,“ prezradil Kara.

Akadémia má byť aj v budúcnosti liahňou mladých talentov pre A-mužstvo. Momentálne pravidelne nastupujú siedmi odchovanci - Šípoš, Kunik, Fabiš a Chobot už dlhšie patria medzi opory, postupne sa k nim pridávajú Franko, Danek, Vrábel či Rédeky.

Spolu s tímom sa pripravujú aj Tancík, Ferleťák, Lehotský, Radványi, Olivero a náhradný brankár Rácik. Nitra má do aktuálnej sezóny veľmi úspešný štart, z čoho sa vedenie klubu úprimne teší.

"Našou ambíciou je hrať do 6. miesta. Uvidíme, čo bude ďalej," dodal Kara.