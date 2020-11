Vlhová má súkromné lietadlo. Je sebavedomá, tvrdí tréner Magoni

Cez víkend sú dva slalomy v Levi.

19. nov 2020 o 17:00 Juraj Berzedi

BRATISLAVA, LEVI. Fínske stredisko Levi je vo Svetovom pohári alpských lyžiarov najsevernejšie. Súťaží sa 170 kilometrov za polárnym kruhom.

A zdá sa, že tieto mrazivé podmienky slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej vyhovujú. V posledných štyroch štartoch v Levi skončila trikrát na pódiu.

Postupne skončila tretia, prvá a predvlani druhá. Aj vlani bojovala o víťazstvo. Po úvodnom kole viedla. V druhej jazde zvyšovala náskok na Mikaelu Shiffrinovú.

Zrazu však prišlo čosi nečakané. Vlhovej sa zarezali špičky lyží do snehu, stratila stabilitu a spadla. Ukázalo sa, aká tenká je v lyžovaní hranica medzi úspechom a vypadnutím.

„Išla som buď alebo. Teraz to vyšlo tak, že som vypadla. Spravila som chybu, ktorá sa mi nestala už veľmi dlho. Hnevá ma veľmi, čo sa stalo,“ hovorila Vlhová pre RTVS.

Shiffrinová oslavuje svoj návrat

Po roku sa do Levi, kde sa tradične koná prvý slalom sezóny, vrátila. Tentoraz budú na programe dve súťaže – v sobotu i v nedeľu (1. kolo 10.15, 2. kolo 13.15)

Slovenská lyžiarka mala výborný vstup do sezóny, keď v obrovskom slalome v Söldene skončila tretia. V rakúskom stredisku to bol doteraz jej najlepší výsledok.

Odvtedy absolvovala kondičné tréningy v Liptovskom Mikuláši. A od začiatku novembra sa pripravovala vo fínskom stredisku Suomutunturi, kde absolvovala dva slalomy kategórie FIS.

V konkurencii zjazdárok tretieho či štvrtého výkonnostného rangu dvakrát triumfovala. V prvom prípade zdolala Holanďanku Adrianu Jelinkovu o 4,57 sekundy a v druhom Fínku Juliu Toiviainenovú o 5,54 sekundy.

Vo fínskom Levi to až také jednoduché nebude. Do súťažného kolotoča sa vracia Mikaela Shiffrinová, ktorá v Söldene neštartovala pre zranenie.

Američanka to potvrdila aj na Instagrame, kde v stredu vyhlásila súťaž pre svojich fanúšikov. „Je to oslava môjho návratu do súťaženia,“ napísala Shiffrinová.

Vlhovú sa snažia úplne izolovať

K ďalším silným súperkám budú patriť Švédka Anna Swenn-Larsonová i Švajčiarka Wendy Holdenerová. Otázne je, či sa v slalome zlepšila aj Talianka Federica Brignoneová, ktorá sa vlani stala víťazkou Svetového pohára.

Víkendové preteky v Levi budú otvorené aj pre 3500 divákov. Vstupenky sú k dispozícii len pred domácich Fínov.

Podmienkou je, že musia mať na tvárach masky, ktoré dostanú pri vstupe do strediska. Prísne podmienky platia aj pre pretekárov, vrátane Petry Vlhovej.

Tím Petry Vlhovej. (zdroj: archív Livio Magoni)

„Presúvame sa z jednej bubliny do druhej, aby sme sa vyhli vonkajšiemu svetu. Petru sa snažíme izolovať. Pozná len izbu, posilňovňu a svah,“ načrtol pre médiá tréner Livio Magoni.

„V hoteli dezinfekčným prostriedkom vyčistíme Petrinu izbu a jedlo bude dostávať celý víkend len do izby,“ doplnil.

Vlhová si musí dávať špeciálny pozor. V prípade, že by bola pozitívna, musela by zostať v pätnásťdňovej karanténe, čo by mohlo výrazne skomplikovať jej plány.

K víťazstvu jej pomohol Zuzula

Začína sa totiž dôležitý týždeň, v ktorom môže získať až tristo bodov do Svetového pohára. Najskôr v sobotu a v nedeľu absolvuje slalom v Levi.

Po pretekoch sa spolu s bratom Borisom a servismanom Gigim Parravicinim presunie letecky do Mníchova a odtiaľ autom do Lechu, kde je vo štvrtok paralelný obrovský slalom.

„Najlepšie by bolo ísť súkromným lietadlom. Keď mi ho niekto ponúkne, tak to beriem,“ priznala Vlhová pred mesiacom na tlačovej konferencii k Svetovému poháru v Jasnej 2021.

Tak sa aj stalo. Vlhová nepôjde normálnou linkou, ale súkromným lietadlom. „Ďakujeme nášmu sponzorovi Niké, ktorý jej ho zabezpečil,“ skonštatoval Magoni.

Po posledných tréningoch je celý tím sebavedomý. A túži zopakovať víťazstvo v Levi spred troch rokov. Vtedy pred pretekmi trénovala aj so Shiffrinovou.

„Raz bola rýchlejšia jedna, inokedy druhá," načrtol v rozhovore pre RTVS jej taliansky tréner Livio Magoni.

K víťazstvu im vraj dopomohol aj Timotej Zuzula, tréner a otec Veroniky Velez-Zuzulovej.

„Po prvom kole mi zavolal a niečo poradil. Ukázal, že tvoríme spoločný slovenský tím a nerozdeľujeme sa na Zuzulovcov či Vlhovcov,“ dodal Magoni.