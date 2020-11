Reiter: Český futbal už v Európe nudil. Tréner Šilhávý to zmenil

Slovenskému tímu chýba útočník-zabijak, vraví bývalý reprezentant.

19. nov 2020 o 18:30 Daniel Dedina

Česi majú po zápasoch so Slovákmi viac dôvodov na radosť. (Zdroj: TASR)

PREŠOV. Českí futbalisti zdolali Slovákov štvrtý raz za sebou. Vo vzájomných súbojoch bývalých federálnych partnerov vyrovnali doterajší rekord.

Kým v minulosti, keď sa oba tímy príliš často nestretávali, potrebovali Česi na sériu štyroch výhier v rade desať rokov, teraz to dokázali za dva.

„Nečakal som, že budú takí dobrí. Majú znovu kvalitu,“ hovorí niekdajší reprezentačný útočník a autor deviatich gólov v drese Slovenska ĽUBOMÍR REITER, ktorý najúspešnejšie roky svojej hráčskej kariéry prežil práve v Česku.

Tréner treťoligového Stropkova sa tam stále rád vracia. Tak ako vlani, keď bol súčasťou veľkolepej akcie po boku legiend ako Nedvěd, Poborský, Koller či Šmicer.

Článok pokračuje pod video reklamou

Slovenskí futbalisti v prestížnom derby znova neuspeli, s Čechmi nebodovali v Lige národov ani na štvrtý pokus. Ako hodnotíte stredajší zápas?

Nečakal som prekvapenie. Predpokladal som, že Česi vyhrajú, aj keď som, samozrejme, fandil Slovensku. Česi nás však prevalcovali. Vedeli, čo môžu od nášho tímu čakať, dobrým pohybom a pressingom nás nepustili do výstavby, na ktorú sme zvyknutí. Získavali lopty v strede ihriska a nemuseli ani hrať vo vyšších obrátkach. Už polčasový stav im nahrával do kariet. My sme za deväťdesiat minút poriadne neohrozili súperovu bránku.

Čo vám najviac prekážalo na hre nášho tímu?

Chýbala mi väčšia ochota hrať agresívnejšie a presadzovať sa v krídelných priestoroch. Absentuje tam rýchlonohý hráč, ktorý vie poslať kvalitný center.

V posledných dvoch dueloch boli Česi výrazne lepší. V rebríčku FIFA sú pritom stále o osem miest nižšie ako my. Čím si vysvetľujete výkonnostný rozdiel?

V posledných desiatich rokoch nemal český futbal výrazné hviezdy, tak ako my Hamšíka, či Škrtela. Zmena nastala možno príchodom trénera Šilhavého a výberom hráčov.

Dovolím si tvrdiť, že čo sa týka mládežníckeho futbalu, máme kvalitnejší tréningový proces ako české tímy. Tie už viac ako dvadsať rokov hrajú ten istý futbal, ktorý je už v Európe trochu nudný. V poslednom čase však vidno posun.