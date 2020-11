V piatok oslávi 16 rokov. Deň na to môže debutovať vedľa Reusa či Hummelsa

Pekarík možno bude čeliť najmladšiemu hráčovi histórie.

19. nov 2020 o 21:00 SITA

DÜSSELDORF. Má tvrdú strelu, ale aj správny výber miesta v šestnástke súpera a na mladý vek aj solídny futbalový rozum.

Youssoufa Moukoko len v piatok oslávi 16. narodeniny a už o deň neskôr ho možno čaká debut v nemeckej najvyššej futbalovej súťaži.

Tento rodený Kamerunčan spôsobil, že I. bundesliga prepísala svoj súbor pravidiel.

Najmladší v histórii

Ak mladučký útočník naozaj nastúpi v sobotu v drese Borussie Dortmund v Berlíne proti Herthe, stane sa najmladším hráčom v bundesligovej histórii.

Vedenie nemeckej najvyššej súťaži v apríli tohto roku znížilo vekový limit pre účasť hráčov v zápasoch zo 17 na 16 rokov. Moukoko sa zrejme stane prvým hráčom, ktorý reálne využije toto upravené pravidlo.

Od augusta pravidelne navštevuje tréningy prvého tímu Borussie Dortmund. Má však obrovskú konkurenciu, keďže práve Borussia je známa tým, že dáva veľa priestoru mladým hráčom.

Seniorský tím Dortmundu je nabitý mladými talentmi, ako sú 17-ročný stredopoliar Jude Bellingham, 18-ročný stredopoliar Gio Reyna a 20-roční útočníci Jadon Sancho a Erling Haaland.

"Bolo to vynikajúce. Prišiel som domov a stále som to poriadne nechápal. Neskôr som pochopil, že som pre to pracoval, aby som sa dostal do prvého tímu Borussie. Teraz som tu a musím vydať zo seba maximum," uviedol Youssoufa Moukoko.

Ubráni ho Pekarík?

Moukoko hral prvýkrát futbal medzi sedemnásťročnými, keď mal iba 12 rokov. V devätnástke debutoval ako 14-ročný.

V tíme Borussie Dortmund do 19 rokov v uplynulej sezóne strelil 34 gólov v 20 zápasoch. V tejto sezóne odohral štyri zápasy a strelil 13 gólov, pričom v každom zápase zaznamenal minimálne hetrik.

Svoj prvý zápas medzi nemeckou seniorskou elitou môže odohrať v sobotu. Tretia Borussia Dortmund cestuje na ihrisko dvanásteho celku v tabuľke Hetrhy Berlín.

Za domáci tím by mal nastúpiť slovenský reprezentant Peter Pekarík.

Skúsený 34-ročný pravý bek nastúpil vo všetkých siedmich zápasov Herthy, šesťkrát v základnej zostave a vo väčšine prípadov odohral celých 90 minút.