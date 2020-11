Slováci do Minska možno nepôjdu. René, si v koncoch, zavolaj, radia Rusi

Politická situácia v Bielorusku je stále napätá.

20. nov 2020 o 0:00 Boris Vanya

MOSKVA, BRATISLAVA. Pandémia koronavírusu už niekoľko mesiacov prepisuje a škrtá kalendár športových podujatí. Niektoré sa rušia bez náhrady, iné sa odsúvajú alebo menia dejisko.

Najnovšie sa špekuluje o hostiteľských krajinách budúcoročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Dôvodom však nie je vírus.

The Hockey News hlási novinku

Šampionát by sa mal uskutočniť v Rige a Minsku, ale Bielorusko sa už mesiace zmieta v protestoch proti autoritatívnej vláde prezidenta Alexandra Lukašenka.

Lotyšský premiér Krišjanis Kariňš už dávnejšie vyhlásil, že si spoluprácu s Bieloruskom pri organizácii MS nevie predstaviť.

Vo štvrtok večer prišiel rešpektovaný kanadský novinár Bob McKenzie z The Hockey News s informáciou, že namiesto Minska sa jedna skupina turnaja mohla odohrať v hlavnom meste Ruska.

"Veľká novinka. IIHF presunie majstrovstvá sveta z Bieloruska do Moskvy. René Fasel mieri do Ruska na stretnutie s Tretiakom, aby to prerokoval. Druhý hostiteľ Lotyšsko zostáva," napísal McKenzie na twitteri.

V ten istý večer sa objavil na túto tému rozsiahli článok aj denníku Sport-Express.

Turnaj v Kanade? Nápad šialenca

Michail Zislis v ňom reaguje na špekulácie švédskeho kolegu z Expressenu, ktorý prišiel s teóriou, že namiesto Bieloruska by sa mohlo hrať v Kanade.

"Na prvý pohľad to možno vyzerá vábne, ale keď sa na to pozriete realisticky, takýto nápad môže dostať iba šialenec.

V kolíske hokeja by sa mohol turnaj uskutočniť len v prípade, že by sa v tom čase nehrala NHL. Len vtedy by mohli Kanaďania upriamiť pozornosť fanúšikov na svetový šampionát. Zatiaľ tomu nič nenasvedčuje.

V Severnej Amerike majú dosť starostí s črtajúcim sa sporom o podobu novej kolektívnej zmluvy medzi Hráčskou asociáciou a vedením súťaže. Súdiac podľa vyjadrení najvyšších predstaviteľov NHL sa liga musí začať čo najskôr napriek zjavnej neochote viacerých majiteľov hrať bez divákov," píše Sport-Express.

V Kanade sa uskutočnili majstrovstvá v hokeji iba v roku 2008 a boli načasované ako oslava storočnice hokeja v krajine. Odvtedy Kanada o turnaj neprejavila záujem.

Tlak na zmenu je silný

Ani Sport-Express však nepochybuje, že Bielorusko si hostiteľskú pozíciu neudrží.

"Politická situácia v Bielorusku je stále napätá a otázka dejiska šampionátu trápi šéfa IIHF Reného Fasela viac ako ťažká opica ráno po pretiahnutom žúre.

Ak sa nerozhodne rýchlo, na zmenu mu už nezostane čas. Z politiky sa nedá vymotať. Tlak na zmenu dejiska je silný. Jasne to dali najavo Švédi alebo Fíni.

Hokejová ikona Peter Forsberg v rozhovore pre Aftonbladet vyjadril názor, že za súčasných podmienok nemá zmysel cestovať do Minsku."

Ruský novinár ponúka namiesto Bieloruska vhodnú alternatívu. Nie je ťažké uhádnuť, akú.

Rusko vždy pomôže

"Lotyšsko nemá dosť peňazí na usporiadanie celého turnaja. Niekde je potrebné zohnať päť miliónov eur.

Zostáva, ako vždy, iba Rusko. Krajina, ktorá je historicky pripravená podať pomocnú ruku a často to robí nezištne.

K dispozícii je nádherné Soči s príjemným podnebím, dobre fungujúcou infraštruktúrou a rozsiahlymi skúsenosťami s organizovaním veľkých turnajov.

Zabudnite na Kanadu. René, ak si v slepej uličke, zavolaj Romana (Rotenberga - viceprezidenta Ruskej hokejovej federácie) a Vladislava (Tretiaka). Nesklamú vás a urobia všetko správne," dodáva Sport-Express.

René Fasel sa zahral minulý týždeň na návšteve Lotyšska otázku dejiska MS do autu.

„Nie sme pod tlakom, aby sme sa okamžite rozhodli. Kľúčová je pre nás bezpečnosť," citovala ho oficiálna stránka IIHF.

V Aréne Minsk by sa mali pôvodného plánu uskutočniť zápasy A-skupinu, v ktorej figurujú aj hokejisti Slovenska.

Ich súpermi budú Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, Dánsko, Bielorusko a Veľká Británia.