Ženský biatlonový tím sa omladil. Tréner stavil na istotu

Na Svetový pohár cestujú Horvátová a Machyniaková.

20. nov 2020 o 11:37 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Svetový pohár biatlonistov štartuje už o týždeň vo fínskom Kontiolahti. Slovenskí reprezentanti ladili formu na štart vo dvoch strediskách.

Sestry Paulína a Ivona Fialkové sa pripravujú vo švédskom Idre odkiaľ pocestujú priamo do Fínska.

Zvyšná časť reprezentácie bola na sústredení v Obertilliachu. Okrem tréningov prebehli aj kontrolné preteky a reprezentační tréneri podľa výsledkov zvolili nomináciu na prvé kolá.

Ženský tím sa omladil

Medzi mužmi nemal tréner Tomáš Kos veľmi na výber a do Fínska pocestuje štvorica: Tomáš Hasilla, Michal Šima, Šimon Bartko a Matej Baloga.

Líder tímu Martin Otčenáš pred pár dňami pre zdravotné problémy uzavrel kariéru.

U žien sa k Fialkovým pridajú Henrieta Horvátová a Veronika Machyniaková.

"Kontrolky nám ukázali, že Henrieta má dobrú formu. Najmä vo štvrtok bola suverénne najlepšia. V štyroch položkách skrátených vytrvalostných pretekov neurobila ani jednu chybu. Bežecky to bolo na dobrej úrovni. Pri nej teda nebolo čo riešiť," povedal pre slovenskybiatlon.sk reprezentačný tréner Lukáš Daubner.

Horvátová má 21 rokov. V uplynulej sezóne sa jej podarilo v IBU Cupe v Osrblí vybojovať solídne 22. miesto.

Jej silnou stránkou je streľba. Zvykne sa jej dariť. Za súperkami zatiaľ zaostáva bežecky. Vo Svetovom pohári debutovala vlani v Novom Meste na Morave.

V Kontiolahti by mala na štarte doplniť Fialkové.

Tréner stavil na istotu v štafete

"Musím priznať, že pri tej štvrtej miestenke to nebolo vôbec jednoduché. Dievčatá sú veľmi vyrovnané. Medzi Anetou Smerčiakovou a Veronikou Machyniakovou bol pri rozhľadnení oboch kontroliek rozdiel okolo pätnástich sekúnd, menej ako jeden výstrel. Je to vždy nepopulárne, no musel som rozhodnúť a stavil som na istejšiu strelkyňu v štafete," vysvetlil Daubner.

Po prvýkrát v ére samostatnosti budú štartovať v individuálnych pretekoch len traja slovenskí biatlonisti.

A to platí medzi mužmi aj medzi ženami. Slovensko totiž v uplynulej sezóne neobhájilo svoje postavenie v Pohári národov a obe družstvá prišli o jednu miestenku.

Vo Fínsku však bude súťaž štafiet, preto bude v Kontiolahti spolu osem slovenských biatlonistov.

Ženská štafeta už v zložení Fialkové, Horvátová a Machyniaková štartovala na Morave. Horvátovú však súperky obehli o kolo a Slovenky obsadili 20. priečku.