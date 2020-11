Najprv bol brankár, potom útočník. Napokon je z neho ofenzívny stopér

Obdivuje Gutiho, v Michalovciach sa cíti ako doma.

20. nov 2020 o 17:32 Róbert Andrejov

Ian Pino Soler (vľavo) prišiel do Michaloviec v minulom roku a hneď sa zaradil medzi opory mužstva. (Zdroj: Róbert Andrejov)

MICHALOVCE. V španielskej futbalovej La Lige nedávno zahviezdil stredopoliar Valencie Carlos Soler, ktorý v súboji proti Realu Madrid zaznamenal hetrik, pričom všetky tri góly dosiahol z pokutových kopov.

Aj po slovenských trávnikoch behá jeden hráč s rovnakým priezviskom.

Oblieka si dres prvoligových Michaloviec a do povedomia fanúšikov sa dostal hneď pri svojom debute vo Fortuna lige, keď v premiére skóroval. A to napriek tomu, že hráva na poste stopéra.

Ianovi Pinovi Solerovi, ktorý prišiel na Zemplín pred štrnástimi mesiacmi z Málagy, tiež pochopiteľne neušiel husársky kúsok jeho krajana. Veď ich spája meno. Či aj niečo viac?

„Nie sme v žiadnom príbuzenskom vzťahu. Sme iba menovci,“ uviedol na pravú mieru michalovský Soler.

Vydal sa po bratových stopách

Kým Carlos je rodákom z Valencie, Ian pochádza z dvaapoltisícovej dedinky Prats de Llucanés, ktorá leží v provincii Barcelony. A práve v tamojšom klube FC Pradenc odštartovala jeho kariéra.

„K futbalu som sa dostal vďaka o desať rokov staršiemu nevlastnému bratovi Didacovi. On bol tiež futbalista. Bral som si z neho príklad a bol mojou motiváciou, aby som sa aj ja dal na tento šport,“ priblížil svoje začiatky 24-ročný Katalánec.

Keď sme pred rozhovorom s Ienom pátrali po jeho futbalovej minulosti, natrafili sme na článok, v ktorom sa písalo, že sprvoti bol brankárom.

„Je to pravda. Aj môj brat bol brankárom. U mňa to však bolo tak, že tréner ma stále jeden polčas dával medzi tri žrde a druhý do útoku.