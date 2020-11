Griga: Valjentov agent? Odborné debaty na Slovenskú sú stále jemné

Bol trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie. Tvrdí, že hráčski agenti mu nevolali, lebo vedeli, že pri ňom neuspejú. V posledných rokoch sa špecializuje na prípravu útočníkov, ktorí sú v slovenskom futbale nedostatkovým tovarom. „Z výchovy útočníkov na Slovensku nemám dobrý pocit,“ tvrdí STANISLAV GRIGA.

V rozhovore sa dočítate: či podporoval Hapalov koniec pred barážovým zápasom,

prečo nemá dobrý pocit z toho, ako sa u nás vychovávajú útočníci,

či môžu ísť na EURO hráči ako Dávid Strelec či Filip Balaj,

na čo je pri hre slovenskej reprezentácie alergický a prečo sú Česi úspešní,

ktorého hráča považuje za obrovský talent, no aktuálne ho nespoznáva.

Manažér Andrej Augustín nepriamo vyčíta trénerovi reprezentácie Štefanovi Tarkovičovi, že obranca a zároveň jeho klient Martin Valjent sa nedostal na ihrisko ani v jednom z troch novembrových zápasov. Čo si o tom myslíte?

Za nomináciu a základnú zostavu je zodpovedný vždy tréner. On ide s kožou na trh. V prípade úspechu je tým, kto to poskladal dobre. A ak sa prehrá, je tým, ktorý to všetko pokazil. Koľko je fanúšikov, toľko môže byť základných zostáv. Každý tam chce vidieť toho svojho.

Pán Augustín zastupuje tohto hráča a je do toho finančne zainteresovaný. Martin Valjent sa mi ako futbalista páči. Tiež by som mu dal v Česku prednosť pred Norbertom Gyömbérom. Tieto debaty budú v každej krajine, ale vždy je tam tréner, aby rozhodol.

Augustín tvrdí, že Valjent sa nikdy jedným krivým slovom nevyjadril proti komukoľvek z hráčov či trénerov. Nemôže hráčovi takýto status jeho agenta ublížiť?

Na Slovensku sú tieto debaty stále jemné. Zažil som, že v Holandsku i Česku sú odborné debaty oveľa ostrejšie. Nenapísal nič, čo by prešlo hranicu slušnosti. Tieto debaty ľudia radi čítajú a je dobré, keď sa o reprezentácii rozpráva. Keď to nie je urážlivé, je to v poriadku.

Augustín sa tiež pýtal, čo reprezentácii dáva Albert Rusnák a prečo Tomáš Suslov nehral za dvadsaťjednotku. Je vhodné, aby sa agent vyjadroval o hráčoch, ktorých nezastupuje?