Slovenský cyklista sa nebál útočiť a vyhral etapu, vedie bodovaciu súťaž

Ide o podujatie Grand Prix Biya.

20. nov 2020 o 18:46 TASR

YAOUNDÉ. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa stal víťazom 3. etapy päťdňových pretekov kategórie UCI 2.2 Grand Prix Biya, ktoré prebiehajú od 18. do 22. novembra 2020 v Kamerune.

Pretekár Dukly Banská Bystrica sa zároveň dostal do vedenia bodovacej súťaže a v priebežnom celkovom poradí sa posunul na 2. miesto.

Slovenská reprezentácia do 23 rokov aktuálne finišuje sezónu. Na jubilejnom 20. ročníku spomenutých pretekov štartujú Lukáš Kubiš, Martin Chren, Pavol Rovder (všetci Dukla Banská Bystrica), Matej Blaško, Adam Foltán (obaja Topforex) a Štefan Michalička (CyS - Akadémia Petra Sagana).

Článok pokračuje pod video reklamou

Kubiš v piatkovej tretej etape dlhej 167 km zvíťazil v špurte malého úniku.

"Dnešná etapa vyzerala zo začiatku len ako transferná. Odišiel únik a išlo sa tempo. Napokon Rwanďania asi 70 km pred cieľom únik zišli a začalo sa nastupovať. Posledných dvadsať kilometrov to už nebolo jednoduché.

Plno krátkych, ale prudkých kopcov a neustále sa nastupovalo. Chalani dnes odviedli skvelú robotu. Všetky nástupy úspešne pokrývali. Asi sedem kilometrov pred cieľom nastúpil žlťák. Čakal som a neskôr som to pokryl.

Odišli sme v sedmičke. Napokon som kilometer a pol pred cieľom nastúpil, dojazd bol do kopca a odišli sme traja a išli až do cieľa. A tam to vyšlo," uviedol v tlačovej správe Lukáš Kubiš.