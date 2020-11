Úspešná premiéra trénera Michaloviec, Nitra drží krok s lídrom tabuľky

Hlasy po zápase:

Jan Šťastný, tréner HC Košice: "Šancu na body sme prehrali v prvej tretine. Povedali sme si, že chceme na súpera vyletieť a dostať ho pod tlak aktívnou hrou, no nedokážem si vysvetliť čo sa stalo. Prehrávať 0:3 s takýmto súperom nie je jednoduché.

Po prvej tretine bol prievan v šatni. Od druhej tretiny nás bol plný ľad, hrali sme to, čo sme chceli. Za stavu 2:3 sme mali veľa šancí vyrovnať zápas. Hostí podržal vynikajúci brankár."

Dušan Milo, asistent trénera HK Nitra: "Neboli sme v kompletnom zložení, no hráči hrali s nasadením a odbojovali to. V prvej tretine sme boli efektívni a vďaka tomu sme položili základ víťazstvu. Neskôr sme sa viackrát dostali pod tlak, ale aj vďaka výbornému brankárovi sme to zvládli."