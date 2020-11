Nitre sa darí. Ich opora už teraz atakuje svoje minulosezónne maximum

Bodovo sa dotiahli na lídra extraligy.

21. nov 2020 o 10:00 TASR

NITRA. Hokejisti Nitry potvrdili aj v Košiciach výborný vstup do sezóny a po víťazstve 4:3 sú v tesnom kontakte s lídrom Tipos extraligy z Nových Zámkov.

Majú rovnaký počet bodov, zaostávajú iba o skóre. Odohrali však doteraz o tri zápasy menej, rovnako ako tretí Poprad, ktorý má jednobodové manko.

V Košiciach im stačila prvá tretina

K víťazstvu v Košiciach ich nasmeroval najmä trojbodový Roman Žitný. Opäť však ťažili najmä z príkladnej súhry dokumentujúcej hernú pohodu.

"Zaklopem si, nech to vydrží čo najdlhšie," poznamenal po zápase usmiaty útočník Tomáš Hrnka.

Nitrania zmarili košické ambície na štvrté víťazstvo za sebou už v úvode zápasu. Po šesťdesiatich sekundách otvoril skóre Žitný, v 14. minúte už domáci striedali brankárov za stavu 0:3.

Hoci Košičania neskôr herne výrazne pridali a dotiahli skóre na 2:3, k vyrovnaniu sa už nedostali.

"Prvá tretina bola dobrá, no zbytočne sme poľavili. To sa nám stáva celkom často. Jednou chybou sa môže všeličo zmeniť a to sa stalo aj teraz. Našťastie sme to ubojovali. Proti takémuto súperovi a po dlhej ceste nám takéto víťazstvo pomôže," konštatoval Hrnka, strelec druhého gólu Nitry.

Našli svoju oporu

Vydarené obdobie kariéry potvrdil Žitný, ktorého gól na 4:2 bol víťazný.

Celkovo si pripísal tri kanadské body a po zápase si podľa nového zvyku kabíny prebral od obrancu Martina Bodáka zlatú prilbu. Tá určuje najlepšieho hráča Nitry v zápase, Žitný ním bol v krátkom čase už druhýkrát.

V novembri nastúpil do siedmich zápasov, v ktorých získal 10 kanadských bodov za 6 gólov a 4 asistencie.

Pre krídelníka, ktorého sezónne maximum je 11 bodov v 51 zápasoch predchádzajúceho ročníka, ide o skvelý štart do sezóny.

"Som rád, že sa to zlomilo. Teším sa, že bodujem a zároveň tým pomáham tímu k víťazstvám. Bez spoluhráčov by to však nešlo," nezaprel Žitný tímového ducha.

Ťažia z odchovancov aj posíl

Práve súdržná partia je to, čo Nitrania vyzdvihujú od začiatku sezóny.

Do mužstva sa vrátilo viacero odchovancov, k nim pribudli Žitný, brankár Evan Cowley či obranca Jake Cardwell, ktorí vhodne doplnili družinu vedenú ďalším navrátilcom, trénerom Antonínom Stavjaňom.

Nitre sa v úvode sezóny darí. Deväť víťazstiev z jedenástich zápasov nemá žiadny iný extraligista.

"Dávame do toho aj povestné srdiečko, dôležité sú aj dobré vzťahy v kabíne. Vytvorili sme tu partiu chlapcov, ktorí sa poznajú celý život, a aj z toho ťažíme," poznamenal Hrnka, ktorý tvorí prvú formáciu s navrátilcami Marekom Slovákom a Marekom Tvrdoňom.