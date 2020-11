Žilina vyhrala tretí zápas v rade, Trnava zachránila bod v nadstavenom čase

Hlasy po zápase

Jozef Majoroš, tréner Michaloviec: "Bol to skôr remízový zápas, na ťažkom teréne sa ťažko kombinovali. Dostali sme hlúpy gól, pri ktorom sme nezachytili pohyb Pirosku. V druhom polčase sme chceli zjednodušiť hru a vyrovnať, ale na ťažkom teréne bolo náročné nájsť kľúč k senickej defenzíve. Myslím si, že v 79. minúte sme mali kopať penaltu po tom, čo brankár Senice stiahol za dres Taiwa."

Anton Šoltis, tréner Senice: "Nebol to extra pekný futbal, terén bol ťažký. Prišli sme neprehrať, resp. pokúsiť sa zvíťaziť. Bolo vidieť, že obe mužstvá potrebujú body, v hre bol istý kŕč. Bolo to o prvom góle, našťastie sme ho dali my. V defenzíve sme hrali dobre, súpera sme nepustili do šance, horšie to bolo v útoku. Som však rád za chlapcov, že sa im podarilo toto víťazstvo a teší ma bojovný a oduševnený výkon."