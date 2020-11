Takú cenu nikde nedávajú. Vlhová má Igora, Shiffrinová Ingemara

Víťazi pretekov v Levi dostávajú soba.

21. nov 2020 o 17:33 Marián Szűcs

LEVI, BRATISLAVA. Víťazi veľkých pretekov spravidla dostávajú cenné trofeje vyrobené špeciálne pre danú príležitosť či podujatie.

Môže ísť o medailu, pohár, trofej zo skla či kovu, ktorá je výsledkom práce dizajnérov či umelcov.

Platí to aj pre významné preteky v zjazdovom lyžovaní. Okrem Svetového pohára v Levi.

Víťazi pretekov v tomto fínskom stredisku za polárnym kruhom totiž dostávajú po triumfe sobie mláďa. Túto tradíciu zaviedli organizátori v roku 2013.

Vlhová už má Igora

Do priestoru cieľa lyžiarskych pretekov privedú soba zvyčajne dve ženy oblečené v tradičných laponských odevoch a symbolicky ho odovzdajú víťazke či víťazovi. Vždy ide o mláďa narodené na jar.

Túto jedinečnú živú cenu si v sobotu po víťazstve v slalome v Levi prevzala aj Slovenka Petra Vlhová.

Je to už jej druhý sob. Prvého dostala po triumfe v Levi pred troma rokmi.

Petra Vlhová a sob Igor, rok 2017. (zdroj: SITA/AP)

Víťaz pretekov najskôr soba nakŕmi, potom mu vyberie meno. Svojmu prvému sobovi dala Vlhová meno Igor – po svojom otcovi. Zatiaľ nie je známe, ako sa bude volať jej druhý sob.

Shiffrinová vybrala meno po legende

Napríklad Američanka Mikaela Shiffrinová získala za triumfy v Levi už štyroch sobov. Prvý dostal meno Rudolph, druhý je Sven, tretí Mr. Gru. A štvrtý? Ten sa volá Ingemar. Áno, po legendárnom švédskom lyžiarovi Stenmarkovi.

Práve on bol dlhé roky držiteľom rekordu za najviac víťazstiev v slalomoch Svetového pohára. Má ich na konte štyridsať. A práve vlani ho vďaka triumfu v Levi Shiffrinová prekonala.

Mikaela Shiffrinová a jeden zo štvorice jej sobov Mr. Gru. (zdroj: SITA/AP)

„Samozrejme, najskôr som si od Ingemara vypýtala povolenie,“ vysvetľovala Shiffrinová. Mala aj kus šťastia, lebo Vlhová vlani vyhrala prvé kolo, útočila na víťazstvo, ale v druhej jazde spadla.

„Keď som bola mladšia, ani v najbláznivejších snoch by mi nenapadlo, že raz dosiahnem takýto rekord. Ale stále si myslím, že Ingemar bol lepší. Nevnímam to tak, že som jeho rekord prekonala, skôr v ňom pokračujem. Je to pocta jednému z najlepších lyžiarov, akí kedy žili,“ doplnila Shiffrinová.

Soby nikam necestujú

Svojich sobov v Levi majú napríklad aj slávny Rakúšan Marcel Hirscher či Nór Henrik Kristoffersen.

Rakúšan Marcel Hirscher so sobom. (zdroj: FIS)

Hoci majiteľmi sobov sa stávajú lyžiari z celého sveta, zvieratá nikam necestujú. Ostávaj žiť na miestnej farme.

Lyžiari ich môžu navštíviť a vidieť, ako sa im darí.

Napríklad Vlhová predvlani zverejnila na instagrame video a fotografie zo svojej návštevy soba Igora, ktorého dostala v roku 2017.