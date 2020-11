Šoltis bral body v Michalovciach. Nostalgia tam bola, priznal

Vrátil sa do známeho prostredia, pocity mal príjemné.

22. nov 2020 o 11:21 TASR

MICHALOVCE. Futbalisti Senice získali na ihrisku Michaloviec cenné tri body.

Zápas, ktorý by divákov príliš nenadchol, rozhodol kapitán Senice Juraj Piroska, čím spríjemnil návrat trénera Antona Šoltisa do známeho prostredia.

Hráči s tým nemajú nič spoločné

"Nejaká nostalgia tam bola, ale zápas som bral úplne normálne," povedal Šoltis.

Práve on doviedol Michalovce k historicky najlepšiemu umiestneniu v najvyššej slovenskej súťaži, ktorým je 5. priečka zo sezóny 2018/2019.

Z klubu odišiel po neúspešných výsledkoch na jeseň 2019, v tom čase bol najdlhšie pôsobiacim trénerom fortunaligového tímu. Nahradil ho dovtedajší asistent Jozef Majoroš a Šoltis v júli zamieril do Senice.

Jeho prvý návrat do Michaloviec bol zároveň konfrontáciou dvoch tímov s rovnakou bilanciou - 12 bodov, 3 víťazstvá, 3 remízy, 7 prehier.

Cenné body napokon získali Šoltisovci.

"Moje pocity? Keď vyhráte, tak sú vždy príjemné, nemôžu byť iné. Vrátil som sa do známeho prostredia, ktoré je príjemné a v ktorom sú príjemní ľudia. Ja to môžem nejako vnímať, ale moji hráči s tým nemajú nič spoločné, takže to bol normálny zápas ako každý iný."

Káder je dobrý, chýbali výsledky

Jeho zverenci zvládli duel tímov zo spodku tabuľky, ktorý viacerí aktéri označili ako šesťbodový.

"V nedávnom období sme niekoľko zápasov stratili v záveroch a aj dnes sme tŕpli. Je vidieť, že tam je určitý kŕč, preto nám takéto víťazné zápasy pridajú na sebavedomí. Káder je dobrý, po hernej stránke to bolo dobré aj v iných zápasoch, ale nebolo to podložené výsledkami. Sú to pre nás povzbudivé body, ale nebol to najdôležitejší zápas sezóny. Myslím si, že približne od 4. miesta sú tímy, z ktorých môže vyhrať každý s každým. Slovan a Dunajská Streda sú odskočení, inak je však liga vyrovnaná. Dvakrát prehráte a ste dole, no platí to aj opačne," poznamenal Šoltis.

Šimčák verí v úspech aj proti Slovanu

Duel v Michalovciach nepriniesol veľa futbalovej krásy, gólových príležitostí bolo minimum.

Podľa obrancu hostí Milana Šimčáka zohral úlohu aj terén.

"Bol to ťažký zápas. My sme si vypracovali tú gólovú šancu, no za stavu 1:0 sme chceli dať aj ďalší gól. Mali sme viac loptu než súper, škoda, že to ešte nepadlo. Dúfam, že podobnú formu bez inkasovaného gólu si prenesieme aj do nasledujúceho zápasu so Slovanom Bratislava."