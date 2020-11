Preložia prvý grandslamový turnaj sezóny? Možno. Organizátori chcú divákov

V Melbourne už takmer mesiac nemali ani jedného nakazeného.

22. nov 2020 o 14:36 SITA

MELBOURNE. Tenisový Australian Open v Melbourne sa má v budúcom roku hrať v dňoch 18.- 31. januára 2021.

Či tento termín aj reálne zostane v platnosti, bude známe do dvoch týždňov. Vyhlásil to výkonný riaditeľ podujatia Craig Tiley.

Reagoval tým na neoficiálne správy, že úvodný grandslamový turnaj sezóny sa môže posunúť na február alebo dokonca na marec či apríl. Tieto správy označil za špekulácie.

Organizátori v súvislosti s pandémiou koronavírusu musia dostať do karantény v Melbourne približne 2500 ľudí. Ak sa im to nepodarí, Australian Open môže byť v ohrození.

"Urobíme všetko pre to, aby sme letnú tenisovú sezónu v Austrálii ukončili čo najskôr. Naším zámerom je zabezpečiť turnaj v podmienkach, ktoré umožnia hráčom pripraviť sa a podať čo najlepší výkon a fanúšikom zasa vychutnať si ich úsilie. To všetko v prostredí, ktoré je bezpečné pre všetkých zúčastnených," skonštatoval Tiley.



Premiér štátu Victoria Daniel Andrews uviedol, že vláda sa usiluje vyriešiť všetky problémy s karanténou. Predchádzajúca neochota vlády umožniť hráčom príchod pred 1. januárom 2021 bola kameňom úrazu pri potvrdzovaní termínov turnajov.

"Úzko spolupracujeme s vládou na spoločnom pláne, ktorý zohľadňuje potreby hráčov, fanúšikov, našich partnerov a zamestnancov tak, aby to bol aj prínos pre austrálsku ekonomiku,“ pokračoval Tiley.



Zároveň vyjadril nádej, že čoskoro sa začne aj s predajom vstupeniek na Australian Open. To by znamenalo, že turnaj sa bude hrať za účasti určitého počtu fanúšikov.

"Akonáhle budú ukončené rokovania s príslušnými orgánmi samosprávy a zdravotnými úradmi, získame viac informácií o možnom počte fanúšikov. Očakávame, že to budeme vedieť do dvoch týždňov," dodal Tiley



Druhé najväčšie austrálske mesto bolo počas zimy ťažko zasiahnuté pandémiou COVID-19. Aktuálne však už 23 dní za sebou v Melbourne nezaznamenali nové infekcie koronavírusom.