Vlhová v cieli vysvetľovala svoj výkrik: Mohla som to povedať inak

Taký skvelý štart do sezóny ešte nemala.

22. nov 2020 o 16:29 Marián Szűcs

LEVI, BRATISLAVA. Keď prišla do cieľa druhého kola, od radosti vykríkla. Vedela, že predviedla dobrú jazdu.

A vzápätí do kamery zakričala: „Je to tam!“

Vyhŕklo to z nej mimovoľne. Pritom posledná lyžiarka súťaže Švajčiarka Michelle Gisinová bola ešte len na štarte.

Petra Vlhová si však už akoby bola istá, že jej víťazstvo nemôže nik vziať.

„Myslela som to tak, že som na pódiu. Potom som si uvedomila, že som to mohla povedať inak. Že to vyznelo tak, akoby som už vyhrala. Ale vôbec som to tak nemyslela,“ vysvetľovala neskôr Vlhová pre RTVS.

Vzápätí však dodala: „Úprimne - verila som, že Michelle zdolám. A nakoniec sa aj tak stalo.“

Vlhová: Áno, som veľmi silná

Vlhová vyhrala oba víkendové slalomy Svetového pohára vo fínskom Levi. Po sobote triumfovala aj v nedeľu.

Na tom, čo v Laponsku predviedla, bolo niečo ohromujúce. V tom, ako lyžovala, v jej suverenite, sebavedomí, istote.

Zo štyroch slalomových jázd, ktoré sa počas víkendu v Levi išli, vyhrala tri. V tej poslednej bola druhá. Práve tú označila za svoju najvydarenejšiu. Ale rýchlo dodala, že aj v nej boli chyby.

Ani po jednej zo štyroch jázd v Levi nebola Vlhová celkom spokojná. Naopak, po niektorých bola skôr nespokojná. Napriek tomu oba slalomy vyhrala.

Čo bude, keď predvedie jazdy, s ktorými bude úplne spokojná? Aký náskok bude mať pred súperkami?

Aj Vlhová priznáva, že tak dobre sa počas kariéry ešte necítila.

„Áno, cítim sa veľmi silná. Viem, že som najrýchlejšia a je normálne, že mám sebavedomie. Ale snažím sa ostať na zemi a sústrediť sa na seba, lebo sa môže stať, že ma niekto predbehne. Chcem stále podávať rovnaké výkony a byť najlepšia,“ reagovala.

Všetko má pod kontrolou

Bývalá lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová hovorila o pozícii Vlhovej priamejšie. „Momentálne si na lyžiach robí, čo chce,“ hovorila v štúdiu RTVS.

„Dáva dávku rizika tam, kde cíti, že môže ísť na riziko. A naopak, na miestach, kde si treba dať trochu viac pozor, si to jednoducho podrží. Má všetko pod kontrolou,“ doplnila.

A čísla jej slová potvrdzujú.

Vlhová vyhrala už piaty slalom Svetového pohára za sebou, čím vyrovnala rekord Rakúšanky Marlies Schildovej. Za víkend v Levi získala Slovenka 200 bodov – najviac, koľko sa dalo.

Celkovo má v tejto sezóne z troch pretekov na konte už 260 bodov z 300 možných. Samozrejme, je na čele priebežného poradia Svetového pohára. Pred druhou Gisinovou má náskok 85 bodov.

Taký skvelý štart do sezóny Vlhová ešte nikdy nemala.

„Je to veľmi komfortná pozícia. Myslím, že Petra je momentálne v stopercentnej forme vo všetkých ohľadoch a to sa ukazuje. Má obrovskú radosť z lyžovania. Cítiť z nej, že všetko ide tak, ako má. A užíva si to,“ naznačila Velez-Zuzulová.

Niečo je inak

Vlhová priznala, že v nedeľu sa cítila pod tlakom, lebo chcela potvrdiť víťazstvo z predchádzajúceho dňa. Situáciu však s prehľadom zvládla, hoci po prvom kole boli rozdiely medzi lyžiarkami v popredí minimálne.

Sama cíti, že niečo je inak ako v minulosti.

„Som veľmi šťastná, že sa dokážem manažovať a dať do toho všetku moju silu. Nakoniec sú z toho dve víťazstvá za dva dni, to je úžasné,“ vravela Vlhová v prvom rozhovore v priestore cieľa.

„Všetky sme boli blízko pri sebe, takže som musela pritlačiť viac ako v predchádzajúcich jazdách tento víkend. A dokázala so to. Chcem sa poďakovať celému tímu, lebo bez nich by som tu nebola,“ doplnila.

Američanka Mikaela Shiffrinová skončila v nedeľu až piata (v sobotu bola druhá).

K Igorovi pribudli Pepi a Lujza

Víťazi pretekov v Levi tradične dostávajú ako súčasť ocenenia sobie mláďa. V priestoroch cieľa pretekov ho najskôr nakŕmia, potom mu vyberú meno.

Po víkende má Vlhová spolu už troch sobov. Prvého dostala za víťazstvo pred troma rokmi a dala mu meno po otcovi Igorovi.

Sob, ktorého dostala v sobotu, dostal meno Pepi. „Po mojej mentálnej trénerke, ktorá odvádza skvelú robotu, je to môj najbližší človek,“ vysvetlila Vlhová pre RTVS.

Tretiemu sobovi dala meno Lujza po svojej neteri, dcérke brata Borisa.

Najbližšie preteky čakajú Vlhovú už vo štvrtok, keď je v rakúskom Lechu na programe paralelný slalom.