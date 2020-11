Vlha: Príprava? Bolo to brutálne. Hovoril som - Peťa, vydrž

Vlhovci už nie sú v SLA.

22. nov 2020 o 17:33 (aktualizované 22. nov 2020 o 18:18) Juraj Berzedi

Je šéfom a hlavou Ski Vlha Teamu. Je cieľavedomý, nekompromisný. Bez jeho finančnej i rodičovskej podpory by Slovensko nemalo takú úspešnú lyžiarku, ako je Petra Vlhová.

Po dvoch slalomových víťazstvách v úvode novej sezóny Svetového pohára prežíva výborné pocity. „Dve víťazstvá, dvesto bodov a kvalitné jazdy. Celá tréningová príprava sa zúročila,“ hovorí otec slovenskej pretekárky IGOR VLHA.

Keď sledujete jazdu svojej dcéry naživo, vždy sa od najbližších vzdialite a prežívate ju osamote. Aké je to pred televízorom?

Naživo je to krajšie. Emócie sú iné. Škoda, že sme vo Fínsku nemohli byť. Snažil som sa to vybaviť, mal som už aj letenky. Riešil som to s organizačným výborom, ale museli by sme ísť na desať dní do karantény. Tak sme ostali doma.

Sú oslavy v domácom prostredí hlasné a bujaré ako na pretekoch?

A-tím je vo Fínsku, B-tím bol na chalupe v Tvarožnej. Ja, manželka Zuzka, Petrin Miško, Borisova priateľka Sima aj s ich dcérkou Lujzou a pes Hugo. Oslavy neboli také bujaré. Keď Petra zvíťazila, malá Lujza spala, tak sme nemohli kričať.

Sú necelé dve hodiny po pretekoch. Už ste si s dcérou stihli zavolať? Čo ste jej povedali?

Mali sme krátky videohovor. Ponáhľali sa však na testy (na koronavírus - pozn. red.) a okolo šiestej odlietajú do Mníchova. Povedali sme jej, že je veľmi silná. Je tam istota, získala pokoj. Môže pridať, pritiahnuť či ubrať. Je sebavedomá. Asi dozrela.

Referovala vám, ako sa má sob Igor, ktorého v Levi vyhrala pred troma rokmi a dala mu meno po vás?

Asi si spravíme farmu. Teraz už máme troch. Keď Petra dostala súkromné lietadlo na prepravu, možno nejaké zoženiem aj na prepravu sobov, aby sme ich mali tu na chalupe.

Po troch pretekoch je líderkou Svetového poradia a má najlepší štart do sezóny počas svojej kariéry. Čomu to pripisujete?