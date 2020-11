Prvý spoločný titul a hneď najcennejší? Nie zlé, zasmial sa nový šampión

Koolhof a Mektič vyhrali Turnaj majstrov.

22. nov 2020 o 20:51 Jana Sedláková

LONDÝN, BRATISLAVA. Na kurte je neprehliadnuteľný najmä vďaka bláznivým farebným tričkám, ktoré nosí v rámci spolupráce so sponzorom.

Občas je sám prekvapený, čo si dizajnéri pripravili.

"Moja úprimná reakcia? Čo to, dokelu, je?" vravel holandský tenista Wesley Koolhof predtým, ako šiel bojovať do najväčšieho finále svojej kariéry.

Mal oblečené čierne tričko s posprejovanými vzormi.

"Moja priateľka to tričko neznáša, lebo vyzerá, že sú na ňom pery. Môj parťák hovoril, že je to najkrajšie tričko, aké videl. Neviem, či to myslel ironicky, nechajme to niekde uprostred," doberal si svojho spoluhráča podľa webu ATP.

Bolo to počas tohtoročného US Open, kde vo finále štvorhry s Nikolom Mektičom napokon neuspeli. No ľudsky si rozumeli skvelo.

Ťažký rok

A to svoju spoluprácu začali iba niekoľko mesiacov predtým, ako sa prebojovali do finále, o akom sníva väčšina tenistov.

Koolhof pritom už tento rok jeden titul vyhral. Triumfoval na menšom podujatí v Dauhe po boku Rohana Bopannu.

Potom si dohodol spoluprácu s novým spoluhráčom.

Bolo to preňho ťažké obdobie. Začiatkom roka mu zomrel otec Jurie. Ten ho viedol k športu. Sám bol profesionálnym futbalistom a neskôr trénerom.

Koolhof si do desiatich rokov nevedel vybrať medzi tenisom a futbalom.

Až sa nakoniec rozhodol pre tenis. A hoci nepokračoval v otcových šľapajách, práve on bol jeho veľkým fanúšikom.

"Je zvláštne, ako do seba niekedy veci zapadajú. Ale myslím si, že niekde zhora sa o mňa ďalej zaujíma a dáva pozor," citoval Koolhofa holandský ad.nl.

Keď otec zomrel, príliš sa jeho synovi po boku nového spoluhráča Nikolu Mektiča nedarilo.

Pred koronapauzou im s jedinou výnimkou menšieho podujatia v Marseille turnaje nevychádzali. Viac ako jeden pár nikde nedokázali poraziť.

Turnajového titulu sa nedočkali ani po návrate po pandémii. No vďaka skvelým výkonom najmä na grandslamových turnajoch sa prebojovali medzi osem najlepších párov roka.

Postúpili na Turnaj majstrov. A dokázali, čo ešte nik pred nimi.

Koolhof a Mektič si prvé spoločné prvenstvo pripísali práve na Turnaji majstrov. Podobný zápis nemá nik.

Vo finále si poradili s dvojicou Jürgen Melzer a Edouard Roger-Vasselin 6:2, 3:6, 10:5.

"Wes, ďakujem ti pekne. Je to náš prvý spoločný titul. Nie zlé na prvý raz," hodnotil po zápase Mektič.

Koniec spolupráce

No zrejme sa ich prvý a pre oboch aj najcennejší titul stane zároveň posledným. V spolupráci už do ďalšej sezóny pokračovať neplánujú.

Mektič už má totiž dohodnutú spoluprácu s krajanom Matem Pavičom.

A to napriek tomu, že po triumfe sa obaja výrazne posunú v rebríčku. Mektič sa stane novou svetovou osmičkou a Koolhof sa dostane na piate miesto a vytvorí si kariérne maximum.

"Nie je to len skvelý spôsob, ako zakončiť rok. Je to niečo, čo si budem pamätať po celý život," pokračoval po zápase Mektič.

Obaja sa po výhre zaradili do historických štatistík svojich krajín. Žiaden iný Chorvát nevyhral Turnaj majstrov. Iba Mektič.

Koolhof sa zas stal štvrtým Holanďanom s touto cennou trofejou. V deväťdesiatych rokoch dvakrát podujatie ovládla legendárna dvojica Jacco Eltingh a Paul Haarhuis.

"Paul a Jacco boli možno najlepším deblovým párom, pokiaľ nezačali hrať Bryanovci. Je to skvelé byť štvrtým povedľa tejto trojice," uzavrel Koolhof po zisku titulu.