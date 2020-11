Hneval fanúšikov. Je ako génius, občas mu nerozumiete, vraví tréner

Medvedev získal najcennejší titul.

23. nov 2020 o 0:37 Jana Sedláková

LONDÝN, BRATISLAVA. "Boli zápasy, ktoré som prehral a jediné, na čo som myslel, bolo sto dolárov navyše, ktoré som mohol získať za postup ďalej," vravel ruský tenista Daniil Medvedev pre Behind The Racquet.

Začiatky 24-ročného Rusa boli náročné. Mal starosti o financie a jeho cesta medzi elitu bola zložitá aj výkonnostne. Dlho sa hľadal

Dnes patrí medzi najväčšie talenty nastupujúcej tenisovej generácie.

V nedeľu získal najväčší titul svojej kariéry, keď zvíťazil na Turnaji majstrov v Londýne. Vo finále porazil šampióna tohtoročného US Open Dominica Thiema z Rakúska.

Chcel vyhrať jeden zápas

Na turnaj pritom prichádzal so skromnými očakávaniami. "Chcem vyhrať aspoň jeden zápas. Bude to progres," citoval ho web Essentially Sports.

Tento bod jednoznačne splnil. A nielen to. Vyhral turnaj bez jedinej prehry.

Minulý rok mu pri premiére turnaj najlepších nevyšiel. Vlani v lete pritom predvádzal skvelé výkony. V priebehu pár mesiacov si zabezpečil postup na Turnaj majstrov.

Vyhral prestížne podujatia v Cincinnati a Šanghaji, bol vo finále US Open.

No na Turnaji majstrov neuspel. Prehral všetky skupinové zápasy. Proti Rafaelovi Nadalovi pritom viedol 5:1 a mal mečbal. A predsa to nedotiahol. Prehra, ktorá ho zrejme trápila dlho.

Náročný bol aj návrat na kurty v novej sezóne. Na prvý titul si musel počkať až do samého záveru, keď ovládol podujatie Masters 1000 v Paríži.

A víťaznú sériu natiahol aj v Londýne. Postupne zdolal Novaka Djokoviča, Nadala aj Thiema, troch najlepších hráčov sveta.

To ešte na Turnaji majstrov nik v histórii nedokázal.

Nadalovi tak v semifinále oplatil ťažkú prehru spred roka. Zobral mu jednu z najväčších šancí na zisk trofeje, ktorá mu v zbierke stále chýba.

"Hovoril som si, že by to bol úžasný príbeh, ak by tu v Londýne bol prvým aj posledným šampiónom Rus," hovoril počas ceremoniálu pri odovzdávaní trofeje.

Narážal na víťaza prvej londýnskej edície Turnaja majstrov z roku 2009 Nikolaja Davydenka. Od budúcej sezóny sa podujatie presúva do Turína.

Svojmu krajanovi poďakoval za to, že inšpiroval mnoho detí, napríklad aj jeho, aby sa stali tenistami.

Sám však dávnejšie hovoril, že žiadne idoly nemá. "Pýtajú sa ma to dvestokrát, ale stále hovorím to isté. Nemám žiadny vzor. Chcem byť sám sebou," vravel vo svojom príbehu.

Zlé návyky z mladosti

Práve o období detstva a dospievania pritom v minulosti hovoril ako o jednom z najzložitejších. Dostať sa medzi profesionálov sa mu zdalo príliš vzdialené a zložité.

"Najťažší bol prechod od juniorov medzi mužov. Dostať sa zo 700. miesta na 300. je náročné," priznal.

Musel bojovať o každý bod, aby sa čo najskôr dostal na vyššiu úroveň a kvalitnejšie turnaje.

Popri tom ho sprevádzali nároky jeho rodičov. Do osemnástich rokov sa musel venovať aj štúdiu. "V Rusku je bežné, že profesionálni športovci končia školu v dvanástich," hovorí.

"Na kurte som sa mohol snažiť, koľko som chcel, ale mimo neho som robil nesprávne veci," priznal.

Hrával PlayStation, chodil neskoro spať a nezaujímali ho dôležité maličkosti, ktoré sú často v mysli profesionála základom.

Za zlomové obdobie považuje, keď sa z približne sedemdesiatej pozície dostal do elitnej päťky. Stalo sa tak v minulej sezóne.

Daniil Medvedev. (zdroj: AP/Frank Augstein)

Incidenty s fanúšikmi

Rýchlo sa dostal medzi elitu, vyhrával takmer všetko. No u fanúšikov spočiatku nebol príliš obľúbený.

Najmä počas US Open 2019 mal viaceré incidenty s rozhodcami. Po nich ho vypískali ľudia na štadióne.

"Energia, ktorú mi dávate, mi bude stačiť na niekoľko ďalších zápasom. Čím viac to robíte, tým viac vyhrávam," vravel vlani ironicky v pozápasovom rozhovore v New Yorku.

Do kontroverzných situácií sa dostával viackrát.

"Niektorí hráči možno nerozumejú, prečo som takýto. Môžem na kurte robiť nejaké zlé veci, ale nemôžu to dávať do súvislosti s bežným životom. Nebudú sa preto chcieť so mnou kamarátiť. Ale, prosím, verte mi, že som mimo kurtu iný," vravel v online rozhovore na instagrame s bývalou tenistkou Barbarou Schettovou.

"Jeho hra je ako jeho osobnosť. Jednoducho iná. Je to ako trénovať génia. Občas mu nerozumiete," vravel vlani Medvedevov tréner Gilles Cervara podľa Tennis World USA.